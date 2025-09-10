El PP denuncia una "pinza de PSOE y Vox" en el Senado: "Los intereses de Sánchez y Abascal parecen ser los mismos"

Archivo - La portavoz parlamentaria del PP, Alicia García, interviene durante una sesión plenaria, en el Senado. - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

'Génova' abre el curso político elevando las críticas contra Vox, al que las encuestas sitúan en tendencia ascendente

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP considera que las votaciones este jueves en el Senado relativas a una proposición sobre el sector agroalimentario y una moción sobre financiación autonómica --ambas promovidas por el Grupo Popular-- han evidenciado "la pinza de PSOE y Vox". A su entender, "los intereses" de Pedro Sánchez y Santiago Abascal "parecen ser los mismos", según fuentes 'populares'.

Esta dura reacción del PP contra Vox se produce después de que los de Alberto Núñez Feijóo hayan abierto el curso político elevando las críticas contra el partido de Abascal, al que los sondeos sitúan en un porcentaje de apoyo similar al de las elecciones de 2019 cuando logró 52 escaños (actualmente tiene 33) con el 15,08% de los votos. En la encuesta del CIS de julio, Vox supera esa respaldo al lograr el 18,9%.

El propio Feijóo arremetió contra Vox hace un par de días cuando insistió en un Gobierno en solitario y advirtió de que es "muy arriesgado" confiar la gestión de España a ese partido, dado que no tiene experiencia de gobierno. "Mi objetivo es cambiar el Gobierno de mi país y creo que la mayoría de los votantes de Vox están de acuerdo", dijo en 'Telecinco'.

En 'Génova' están convencidos de que ese voto de Vox es "recuperable" y que su ascenso se debe a la polarización. "La única posibilidad de que haya un cambio de Gobierno en España es que el PP tenga los votos suficientes para poder gobernar. No hay otra posibilidad", afirmó Feijóo hace una semana en Aranjuez, donde se mostró convencido de que en el momento de las urnas "muchos votantes de Vox" cogerán la "papeleta azul" y "probablemente no cojan la verde".

"VOX LE VUELVE A DAR LA ESPALDA AL CAMPO ESPAÑOL"

Después de que Vox lleve meses acusando al PP de "entreguismo" al PSOE, los de Feijóo ahora han decidido entrar al choque. Así lo han hecho este mismo jueves al término de dos votaciones del Senado, en las que, a su juicio, se ha puesto en evidencia "la pinza de PSOE y Vox", según fuentes de la formación.

En primer lugar, los 'populares' han acusado a Vox de "volver a dar la espalda al campo español" al "unirse al PSOE en su voto en contra a la 'Ley Feijóo' aprobada por la Cámara --donde el Grupo Popular tiene mayoría absoluta--, que pide que el sector agroalimentario español sea considerado como estratégico esencial para la economía".

Según el PP, los de Abascal "anteponen claramente sus intereses electoralistas y de confrontar con el PP" porque vota junto al PSOE y en contra de esa proposición de Ley que pide, entre otras medidas, "reforzar y asegurar el futuro de la producción agraria y de la industria agroalimentaria española"; "impulsar obras de regadío"; "la concesión de ayudas estatales para aquellas explotaciones en situación de crisis"; o "proteger la producción agraria nacional ante el impacto de determinadas importaciones de terceros países".

"Esto pone de relieve que los de Abascal anteponen sus intereses a los del campo español y del sector agroalimentario en su conjunto", han señalado fuentes del PP. Los 'populares' llevan meses volcándose con el sector agrario, un caladero de votos de Vox en el pasado.

PRESENTAR LOS PGE Y ABANDONAR LA FINANCIACIÓN SINGULAR DE CATALUÑA

Además, el PP ha acusado a Vox de unir su voto con el PSOE en su negativa a la moción del PP que exige al Gobierno presentar los Presupuestos Generales del Estado y garantizar un sistema de financiación autonómica "justo, transparente y solidario".

En concreto, la mayoría absoluta del PP en el Senado ha aprobado esa moción que pide al Gobierno la presentación "inmediata" de los PGE para garantizar el control parlamentario al Ejecutivo y "la adecuada planificación de las políticas públicas", y rechaza "cualquier acuerdo de financiación singular para una comunidad autónoma" que suponga "un privilegio frente al resto", en alusión a la financiación singular de Cataluña.

"VOX SE ENCUENTRA MÁS CÓMODO CON SÁNCHEZ EN EL GOBIERNO"

Según los 'populares', el sentido de voto de Vox en el Senado muestra que "vive mejor y se encuentra más cómodo con Sánchez en el Gobierno". "Pero los españoles viven peor sin Presupuestos", ha exclamado.

"Parece que a Sánchez y todo su Gobierno se le está desinflando el globo que más oxígeno le ha dado nunca y es que ahora los intereses de Sánchez y de Vox parecen ser los mismos y votan juntos contra iniciativas del PP de gran calado y fundamentales para los españoles", han afirmado fuentes del PP.