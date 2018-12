El PP denuncia que Podemos llame a la movilización tras la sentencia de La Manada y pide respetar a los jueces

Publicado 05/12/2018 10:42:02 CET

MADRID, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha pedido este miércoles respetar las sentencias judiciales aunque no gusten, como la de La Manada, y ha denunciado que Podemos esté llamando a la movilización contra ese fallo judicial y "faltando el respeto" a los jueces. Según añadido, cuando no se comparten las sentencias hay que recurrirlas pero no salir a la calle.

El Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha confirmado hoy la condena de 9 años de prisión, por un delito continuado de abuso sexual con prevalimiento, impuesta el pasado abril por la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra a los cinco miembros de La Manada, por los hechos ocurridos en los Sanfermines de 2016. La sentencia puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.

En una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, García Egea ha criticado los mensajes que están lanzando en las redes sociales los dirigentes de Podemos como Pablo Echenique e Irene Montero. "El señor Echenique quizá se siente más capacitado que los propios jueces para dictar sentencias. Ya sabemos la izquierda en España lo que está haciendo. Cuando no le gustan los resultados de las elecciones salen a la calle y queman contenedores", ha señalado, tras aludir a los episodios que se produjeron este martes en Cádiz dos días después de las andaluzas.

Tras asegurar que el PP tiene "máximo respeto por la justicia, cuando le gustan las sentencias y cuando no", García Egea ha recalcado que los jueces "merecen un respeto". "En este caso, la gente de Podemos le está faltando el respeto a los jueces que han dictaminado", ha proclamado.

Después de que Podemos esté llamando a salir a la calle para manifestarse contra la sentencia de La Manada, ha subrayado que en un Estado de Derecho se puede no estar de acuerdo con una sentencia y recurrirla, pero "llamar a la movilización para que se rodeen las instituciones, en su momento el Congreso y ahora los juzgados", no "lleva a un sitio bueno".

LO COMPARA CON LAS PROTESTAS TRAS LAS ANDALUZAS

De hecho, ha señalado que eso mismo se está viendo en Andalucía porque la izquierda está creando la sensación de que "lo que se votó el domingo" en las urnas "no es lo que piensan los andaluces sino que fue alguien el que puso el resultado electoral". "Es un sistema peligroso que cuando a un no le gustan las sentencias, en vez de recurrirlas, explicar lo que no le gusta, ir a rodear el juzgado", ha criticado.

En este sentido, García Egea ha señalado que son los jueces los que deben hablar. "Seguramente al señor Echenique y la señora Montero les gustaría ser legisladores, jueces, ejecutores de sentencias, tribunal sentenciador y carcelero, pero en un Estado de Derecho tenemos que respetar las sentencias cuando nos guste y cuando no. Y si no nos gusta, recurrir las sentencias", ha concluido.