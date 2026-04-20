El PP destaca su apoyo a Corina Machado mientras Sánchez estaba con la izquierda "radical" y "en el lado equivocado"

1079670.1.260.149.20260420154108 El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, durante la rueda de prensa posterior al Comité de Dirección del PP, a 20 de abril de 2026, en Madrid (España). - Matias Chiofalo - Europa Press

Tellado cree que la tanto la historia como las urnas acabarán "juzgando" a Sánchez por ser "cómplice" con el "régimen chavista"

MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) - El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha destacado el apoyo de su partido este fin de semana a la líder opositora venezolana, María Corina Machado, mientras el jefe del Ejecutivo estaba con los "populistas" y la "izquierda más radical" en la cumbre de Barcelona. Tras asegurar que Pedro Sánchez está "en el lado equivocado", se ha mostrado convencido de que tanto la historia como las urnas "juzgarán a cada cuál".

En una rueda de prensa en la sede del PP, tras la reunión del comité de dirección del partido que ha presidido Alberto Núñez Feijóo, Tellado ha elogiado la actitud de María Corina Machado, quien a "pesar de ganar las elecciones de hace un año" lo que está exigiendo "es que se vuelvan a poner las urnas y que el pueblo pueda hablar".

"Cayó el tirano, pero no la tiranía porque el régimen sigue siendo el mismo", ha afirmado el 'número dos' del Partido Popular, para subrayar que la visita de María Corina Machado a España ha sido un "éxito".

APOYO DEL PP A LAS PETICIONES DE MACHADO

Tellado ha recordado que el PP ha exigido junto a ella que se "saque de prisión a esos más de 400 presos políticos que el régimen de Maduro, hoy de Delcy Rodríguez, mantiene de forma injusta en prisión".

"Y nosotros respaldamos todas las peticiones que hace María Corina Machado", ha manifestado, para añadir que "lamentablemente" en España con Pedro Sánchez tienen "un Gobierno que ha sido cómplice" de ese "régimen chavista". "Llegaremos a saber exactamente por qué", ha garantizado.

En este punto, Tellado ha señalado que "la historia juzgará dónde ha estado cada cual". "Este fin de semana veíamos a Pedro Sánchez reunirse con la izquierda más radical de todo el planeta y con los populistas", ha dicho, para reiterar que el PP estuvo con María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz y "la líder de la resistencia democrática de Venezuela".

"Creo que hay que estar en el lado correcto de la historia y lamentablemente Sánchez siempre está en el lado equivocado de la historia", ha dicho, para mostrarse convencido de que tanto la historia como las urnas le juzgarán por ello. "Yo no tengo ninguna duda", ha exclamado, aludiendo así a las declaraciones del propio Sánchez asegurando que está en el "lado correcto de la historia".