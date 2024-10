El PP dice que ha admitido su "error" con ley que favorece a ETA: "Estamos con las víctimas y el PSOE, con los etarras"

García, sobre si Tellado actuó correctamente al mostrar foto de víctimas: "El que no lo hizo fue Sánchez, que no pidió perdón"

MADRID, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Popular en el Senado, Alicia García, ha asegurado este jueves que su partido ya ha reconocido su "error" con la ley sobre intercambio de antecedentes penales en la UE que puede favorecer a presos de ETA y ha resaltado que si el Gobierno no retira esa norma se evidenciará que el PSOE está "con Bildu y los etarras" mientras que su formación está "con las víctimas".

García ha intentado de esta forma zanjar la polémica interna abierta esta semana después de que el Grupo Popular apoyara durante la tramitación parlamentaria esa norma que puede beneficiar a etarras, un hecho que el propio Alberto Núñez Feijóo ha calificado de "error injustificable" y por el que ha pedido disculpas a las víctimas del terrorismo.

Al ser preguntada expresamente si el PP sigue pensando que fue una "trampa" del Gobierno o era consciente de lo que votó en el Congreso, después de que se haya publicado que miembros de la Comisión de Justicia sí que sabían lo que votaban en la ley de presos de ETA, García no ha entrado en ese extremo y ha indicado que el PP está en "buscar soluciones" y "en pedir perdón", como ha hecho el presidente de su partido.

En esa búsqueda de soluciones, ha continuado García, el Partido Popular en el Senado "sacó del orden del día del Pleno del pasado martes precisamente esa votación" de esa ley. Los 'populares' han retrasado esa votación hasta el próximo lunes, fecha límite para tramitarlo en la Cámara Alta, con el objetivo de presionar al Gobierno y que retire esa reforma legal.

"Sabemos dónde están el resto de grupos y sabemos dónde está el PSOE. Nosotros, el Partido Popular, estamos con las víctimas y hemos reconocido el error. Ellos están con Bildu y con los etarras", ha dicho, para añadir que, entre una cosa y otra "hay una distancia muy grande" y "sobre todo lo que hay es una corrupción moral por parte del presidente Sánchez".

"SÁNCHEZ ESTÁ A TIEMPO DE RETIRAR ESTA INFAME LEY"

La portavoz del PP ha subrayado que Pedro Sánchez "todavía está a tiempo" de retirar esta infame ley y esta ignominia", de forma que el lunes no se tenga que producir esa votación. Eso sí, ha dicho que el voto del Grupo Popular está "meridianamente claro" porque "será en contra" de esa ley. "Los senadores socialistas ¿qué harán? ¿votarán en conciencia o votarán lo que dice el amo?", ha preguntado

Al ser preguntada por las críticas de algunas víctimas de ETA que ha recibido el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, después de exhibir la fotografía de 12 dirigentes socialistas asesinados por ETA, y si cree que fue lo más adecuado, Alicia García ha respondido que "quien no actuó de forma correcta en ese Pleno fue el presidente del Gobierno, que no pidió perdón a las víctimas".

Así, ha insistido en que fue Sánchez el que "actuó de forma incorrecta" en esa sesión plenaria del Congreso del pasado miércoles porque "fue a hablar del plan fiscal y no habló" y del "plan migratorio habló poco".

"Y, desde luego, el que no pidió perdón a los españoles y no pidió perdón a las víctimas del terrorismo fue el presidente del Gobierno. Y tenía una oportunidad magnífica de hacerlo en el Congreso y en cada comparecencia pública que hace. Y no lo está haciendo", ha zanjado.