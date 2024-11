El PP dice que los ceses de Mazón demuestran su "asunción de responsabilidades" y exige autocrítica a Sánchez

Tellado dice que el PP no se arrepiente del veto a Teresa Ribera en Bruselas e insiste en que votarán al margen del PPE

MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha asegurado este sábado que los relevos acometidos por el presidente valenciano, Carlos Mazón, con la salida de tres consejeras, suponen una "demostración de asunción d responsabilidades" y ha retado al Gobierno de Pedro Sánchez a hacer su autocrítica.

"Mazón ha llevado adelante una remodelación de su Gobierno, que es una demostración de una asunción de responsabilidades de su propio equipo. Ojalá el Gobierno de España hubiese sido capaz de hacer la más mínima autocrítica, porque yo no he visto a nadie, absolutamente nadie, del Gobierno de España haciendo autocrítica sobre lo que hicieron o lo que no hicieron en las catástrofes de Valencia", ha concluido.

En declaraciones en el programa 'Parlamento' de Radio Nacional recogidas por Europa Press, Tellado ha querido dejar claro que su partido no se arrepiente de haber intentado bloquear el nombramiento de la aún vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, como vicepresidenta europea, pese a que finalmente contará con el respaldo del Partido Popular Europeo, y ha dejado claro que, aunque será incluida en el colegio de comisarios en virtud del acuerdo alcanzado por los grupos del Europarlamento, el PP español votara al margfen de sus compañeros europeos.

El dirigente del PP presume de que la posición de su partido ha sido "tremendamente coherente", incidiendo en que no han hecho otra cosa que defender sus "principios y valores". "Creemos que Teresa Ribera es una mala comisaria europea, que lo que no nos vale para España no debería valernos para Europa", ha enfatizado.

Por contra, ha apuntado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha "tenido que apoyar los comisarios de la señora (Georgia) Meloni y del señor (Viktor) Orban para conseguir que su amiga Teresa Ribera pueda seguir siendo comisaria europea".

LA CLÁUSULA DE LA DIMISIÓN

"En mi opinión es malo para la Comisión Europea que la ministra de las riadas forme parte del Colegio de Comisarios y por eso nosotros nos empeñamos en que en el dictamen de su designación se incluya una cláusula que indique que debe dimitir si es imputada por su responsabilidad en los hechos ocurridos en la noche del 29 de octubre en la provincia de Valencia", ha explicado.

Preguntado expresamente si el próximo miércoles votarán en contra de todo el Colegio de Comisarios propuesto por la también miembro del Partido Popular Europeo Ursula von del Leyen, Tellado ha incidido en que el PP está "en contra" de la designación de Ribera como comisaria y que, por tanto no la apoyarán, si bien ha rehusado aclarar si optarán por la abstención.

"Los eurodiputados del PP son 22 de 188 y esto es un acuerdo global que vincula a populares, socialdemócratas y liberales. Lo que puedo decirle es que el PP de España no apoyará a Teresa Ribera. Esa es nuestra posición y de ahí no nos bajamos porque creemos que su nefasta gestión demuestra incompetencia, intransigencia, un gran egoísmo y mucha indolencia con las víctimas que ha dejado esta riada", ha abundado.

Tampoco ha concretado si el PP apoyará o no la creación de una comisión de investigación en el Congreso sobre la gestión de la DANA, como propuso el propio presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón.

LA "RESPONSABILIDAD" DE MAZÓN

Tellado se ha limitado a decir que tiene que debatir el asunto y ver qué posición adoptan y ha defendido la actuación de Mazón, quien, a su juicio, ha mantenido una "postura de responsabilidad". "Ha estado desde el primer momento dando la cara, ha sido un líder que ha sido capaz de hacer autocrítica y se queda no para aferrarse a su cargo, sino para ponerse al frente de la reconstrucción", ha destacado.

A su juicio, Mazón ha tenido la "altura de miras" de la que adoleció el Gobierno central, al que ha vuelto a acusar de dejar "solo" al Ejecutivo valenciano y de no prestarle el "respaldo adecuado" en esas "difíciles horas"