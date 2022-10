El PP dice que el Consejo Europeo le da "la razón" en el tope al gas y critica de nuevo la 'excepción ibérica'

Añade que la Comisión Europea advirtió en un reciente informe que la excepción ibérica no es adecuada para afrontar el problema

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP ha asegurado este viernes que el Consejo Europeo celebrado en Bruselas le da "la razón" en relación con el tope al gas y ha criticado de nuevo la 'excepción ibérica'. De hecho, ha subrayado que la propia Comisión Europea advirtió en un reciente informe que la excepción ibérica' no es "adecuada" para afrontar el problema, según han indicado fuentes 'populares'.

Así se ha pronunciado el PP después de que los jefes de Estado y de Gobierno de la UE hayan prometido medidas "urgentes" para intervenir el mercado energético al respaldar propuestas de Bruselas como la adquisición conjunta obligatoria de al menos el 15 por ciento de las reservas y el límite flexible para el precio de las compras de gas. Además, han decidido encarga al Ejecutivo comunitario una propuesta "concreta" para generalizar la 'excepción ibérica' al resto de la Unión Europea.

El PP considera que el Consejo hoy "ha venido a dar la razón al PP, que defiende un tope temporal al gas que no distorsione el mercado, que no obligue a subvencionar a consumidores de países terceros y que no incremente su consumo".

Y, según añade, "la excepción ibérica no lo cumple: solo topa al gas para producción eléctrica y no industrial". A su entender, España está "subvencionando a consumidores franceses que ya pagaban menos por el gas" que los españoles y "se ha incrementado un 52% la producción eléctrica a partir del gas desde que se implantó este sistema", han añadido fuentes de la formación.

El PP considera que a los españoles "les está saliendo cara la excepción ibérica, con alrededor de 1.000 millones subvencionados a los consumidores franceses a fin de año y con muchos consumidores españoles que han visto cómo ha subido su factura a causa de la compensación".

Además, ha recordado que la propia Comisión Europea advirtió en un reciente informe que la excepción ibérica "no es adecuada para afrontar el problema" y "sigue estudiando cuál es la mejor solución para no repetir los errores que se dan con la excepción ibérica, que son justo los que ya advirtió el PP", según las mismas fuentes.

"LA EXCEPCIÓN IBÉRICA NOS ESTÁ SALIENDO MUY CARA"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ya aseguró este jueves en Bruselas que por ahora no ha visto "ninguna declaración" en Europa a favor de la ampliación de la excepción ibérica a toda la Unión Europea.

En parecidos términos se ha expresado este viernes la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, cuando se le ha preguntado expresamente por qué Feijóo negó que la UE se planteara extender la excepción ibérica cuando Ursula Von der Leyen había dicho que debía ser considerada. "Si no lo tiene aprobado ni recogido el Consejo Europeo, pues no forma parte de las resoluciones del Consejo Europeo", ha resaltado.

Gamarra ha afirmado que la 'excepción ibérica' está saliendo "muy cara" a los españoles. "Estamos hablando de cerca de mil millones de subvención de los bolsillos de los españoles a los bolsillos de los franceses", ha enfatizado.