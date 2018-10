PP dice que EA es "sostén" de quienes quieren usar "bombas y votos a la vez" y pide al Gobierno que evite "un fraude"

Actualizado 27/01/2010 13:57:39 CET

BILBAO, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, afirmó hoy que EA está siendo "sostén" de quienes quieren utilizar "bombas y votos a la vez" y pidió al Gobierno central que actúe para impedir "un nuevo fraude ante la presentación de Batasuna a las elecciones".

En relación a la posibilidad de que EA llegue a un tipo de acuerdo de cara las próximas elecciones con la izquierda abertzale, el presidente del PP vasco señaló que ya han dado "un primer paso" y ese primer paso se dio cuando convocaron una manifestación por los presos de ETA que había sido "ilegalizada" y la convocaron "bajo la cobertura de partidos como EA".

"Van en esa dirección y, además, lo que está haciendo es ayudar a que ETA, a que Batasuna siga intentando hacer política sin condenar a ETA. EA está siendo el sostén de unos que quieren utilizar bombas y votos a la vez", añadió en declaraciones a Europa Press.

Basagoiti manifestó que, más allá de hacer "peticiones a EA", que es un partido que está "en una fase desesperada y capaz de mantener a una formación como Batasuna, el Gobierno "debe actuar". "No digo que haya que ilegalizar a nadie, pero hay que impedir un nuevo fraude ante la presentación de Batasuna a las elecciones", señaló.

El dirigente del PP vasco aseguró que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero tiene "todo el apoyo" de su partido para que "haga lo que deba y esto no se produzca".

A su juicio, EA debería leerse la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo y "nadie debería ayudar más a Batasuna mientras siga en el ámbito del terrorismo".

"Si ETA no consigue llegar a las próximas elecciones, si Batasuna no se cuela con EA ni con nadie, ni con ninguna marca, si el Gobierno hace los deberes, creo que estaremos más cerca del final de ETA porque ETA se dará cuenta de que no tiene ninguna oportunidad, que no tiene fondos, que no tiene portavocías, que no tiene protagonismo público", señaló.

Basagoiti manifestó que es "fundamental" que ETA "no llegue a las siguientes elecciones" y el Gobierno tiene que "hacer lo que debe hacer" y EA "debería empezar leyéndose la sentencia del Tribunal de Estrasburgo".