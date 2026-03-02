El PP dice que los extremeños y aragoneses no quieren "bloqueo" y que están "activos" para lograr un acuerdo con Vox

Archivo - La presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, firma junto al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, la 'Declaración de Zaragoza' - PP - Archivo

MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, ha asegurado este lunes que los extremeños y aragoneses no quieren "bloqueo" sino "gobiernos estables" y ha subrayado que su partido va a seguir trabajando "hasta el último momento" para lograr un acuerdo con Vox. Es más, ha dicho que están "activos" y "esperanzados" en poder logra ese pacto, sin querer entrar en detalles sobre esa negociación.

Este martes se celebra en el Parlamento extremeño una sesión para ver si es posible investir a la candidata del PP, María Guardiola, que por el momento no cuenta con el respaldo de la formación de Santiago Abascal. También este 3 de marzo se constituyen las Cortes de Aragón, cuya composición y reparto de puestos permitirá ver la sintonía entre PP y Vox.

En una rueda de prensa en la sede del PP, tras la reunión del comité de dirección que ha presidido Alberto Núñez Feijóo, Fúnez ha indicado que en ambas autonomías están "negociando" y "trabajando" de manera "discreta".

"Lo que estamos haciendo es trabajar en cada una de esas comunidades autónomas para darle exactamente a los extremeños y a las aragoneses lo que nos han pedido en las urnas, que es un gobierno fuerte, un gobierno estable, un gobierno presidido por una mujer en Extremadura, María Guardiola, y por Jorge Azcón en Aragón", ha manifestado.

DICE QUE LOS CIUDADANOS QUIEREN "GOBIERNOS ESTABLES"

Al ser preguntada qué frutos ha tenido la implicación de la dirección nacional del PP en esas negociaciones con Vox --después de que haya promovido además un documento marco con las líneas básicas que debe regir cualquier acuerdo--, Fúnez ha explicado que 'Génova' no va a "dirigir esas negociaciones" sino que va a "acompañar" a los presidentes autonómicos del PP.

La dirigente del PP ha subrayado que los extremeños y los aragoneses "no esperan bloqueo" sino que quieren "gobiernos estables". "Y ahí es donde vamos a estar nosotros, trabajando hasta el último momento para intentar darle a los extremeños y a las aragoneses el gobierno que nos han pedido, a través de sus votos en las urnas", ha enfatizado.

Carmen Fúnez ha señalado que el PP se mantiene en "la hoja de ruta" que anunció hace una semana, en alusión a su petición de no radiar las conversaciones en público y negociar siguiendo las líneas de su documento marco. "Y mire, nosotros sí estamos esperanzados. Vamos a seguir trabajando hasta el último momento", ha resaltado.

"NO VAMOS A PARAR DE NEGOCIAR"

Al ser preguntada entonces si, al decir que están "esperanzados", están optimistas en haya acuerdo en Extremadura esta misma semana, la vicesecretaria del PP ha subrayado que el PP está "activo" y no va a "parar de trabajar".

"No es una cuestión de esperanzados, nos sentimos ahora mismo activos. No vamos a parar de trabajar, no vamos a parar de negociar, no vamos a hacerlo dentro de la mesa de negociación que está abierta", ha relatado, para dejar claro que al PP no le mueven "tácticas electoralistas".

En 'Génova' desvinculan el posible acuerdo con Vox en Extremadura y Aragón de la campaña de Castilla y León. "No nos condicionan las elecciones en CyL", han señalado fuentes de la cúpula del PP, para añadir que su voluntad es llegar a un acuerdo cuanto antes con Vox en esas dos autonomías.

Eso sí, la dirección del PP ha reiterado que prefiere "un buen acuerdo" antes que un "acuerdo rápido". "Vamos a intentarlo hasta el último minuto y no nos afecta el calendario electoral", han subrayado las mismas fuentes.