El PP dice que Mazón "actuó de buena fe" tras la dana pero recalca que debería haber pedido la declaración de emergencia

Tellado asegura que el presidente de la Generalitat, que ha "reconocido errores", tiene "un compromiso con la reconstrucción"

MADRID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Carlos Mazón, ha asegurado este martes que el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, "actuó de buena fe" tras la dana del pasado mes de octubre pero ha admitido que debería haber pedido al Gobierno de España la declaración de emergencia nacional.

"Yo creo que Mazón actuó de buena fe y el Gobierno de España actuó de mala fe. Y eso en política es una diferencia abismal", ha declarado Tellado en una entrevista en 'Onda Cero', recogida por Europa Press, en la que que ha acusado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de "dejar solos a los valencianos por dejar solo a un gobierno del PP".

Tellado ha señalado que era "fundamental" que la Generalitat valenciana contase con unos Presupuestos para encarar la reconstrucción ante el "abandono del Gobierno de España a la Generalitat Valenciana y a los valencianos en la tarea de la reconstrucción". "El Gobierno de España no ha estado a la altura", ha manifestado.

"MAZÓN HA RECONOCIDO ERRORES"

Al ser preguntado si cree que Mazón es uno de los mayores problemas políticos que tiene el PP, Tellado ha recordado que Mazón es el presidente de la Generalitat Valenciana "porque así lo han querido los valencianos" al votar "libre y democráticamente en las urnas" y él tiene "un compromiso con la reconstrucción".

"Quizás lo fácil hubiese sido salir y abandonar el Gobierno y dejar que fuese otro quien encarase esta dura tarea. Y Mazón ha reconocido errores", ha dicho, para añadir que "nadie del Gobierno de España a reconocer errores".

El secretario general del PP ha reconocido que "probablemente las cosas se habrían podido hacer mejor" pero ha subrayado que el Gobierno de España "no colaboró desde el primer momento". "Mazón comprometió su continuidad al éxito o fracaso de la reconstrucción, y eso es algo que yo creo que le honra", ha asegurado en una entrevista en Onda Cero.

Al ser preguntado por el hecho de que Mazón agradeciese a Pedro Sánchez la celeridad del Gobierno en reaccionar, Tellado lo ha achacado a que en aquel primer momento quiso mantener "una relación de cordialidad institucional" porque "en ese momento lo que hacía falta es que Generalitat y Gobierno de España trabajasen de la mano" y "no entrar en disputas políticas".

"YO HUBIESE PEDIDO LA EMERGENCIA NACIONAL"

En cuanto a si no fue un error que Mazón no pidiese entonces la declaración de emergencia nacional, Tellado ha indicado que la debería haber declarado el Ministerio del Interior "sin que nadie se lo pidiese" pero "no lo hizo porque prefirieron dejar al Gobierno de la Generalitat solo" al ser de "otro color político". "Y eso es imperdonable. En política uno puede cometer errores, y se cometen. Pero en política uno no puede actuar de mala fe", ha resaltado.

Dicho esto, ha reconocido que Mazón debería haber solicitado también esa declaración de emergencia. "Si yo fuese el presidente de la Generalitat Valenciana, hubiese pedido la declaración de emergencia. Pero es muy fácil decirlo hoy. Lo difícil es verse en aquellas circunstancias que sobrepasan a cualquier gobierno, y es muy fácil hoy analizar lo que ha pasado", ha finalizado.