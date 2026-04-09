El PP dice que no sabe si habrá antes pacto con Vox en Extremadura o en Aragón: "Sí puedo asegurar que habrá gobiernos"

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, durante una rueda de prensa, en el Congreso de los Diputados, a 9 de abril de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha garantizado este jueves que su partido no va a "parar" hasta que se llegue a un acuerdo con Vox en Extremadura, Aragón y Castilla y León, y se ha mostrado convencida de que "habrá gobiernos" en esas autonomías porque "no hay otra alternativa".

"Lo que sí le puedo asegurar es que va a haber gobiernos. Y no sé si será antes el de Extremadura o será después el de Aragón, pero lo que sí es que habrá gobiernos de derechas", ha declarado Muñoz en una rueda de prensa en el Congreso, tras la reunión de la Junta de Portavoces.

Al ser preguntada por el estado de esas negociaciones --a primeros de mayo expira el plazo y si no hay pacto se disolverán las Cortes en Extremadura y Aragón y se convocarán elecciones--, Muñoz ha señalado que las negociaciones tienen "tiras y aflojas", pero cree que llegarán a un pacto.

"Yo estoy convencida que habrá gobiernos estables porque es lo que han pedido los ciudadanos y estoy convencida que va a ser así", ha enfatizado, para añadir que su partido desde el "minuto uno" ha apostado por ese pacto con Vox.

Muñoz ha señalado que el partido de Santiago Abascal ha ido ofrecido "distintas opiniones en distintos momentos". Así, ha asegurado que "primero dijo que la culpa de no llegar a acuerdos era de los presidentes autonómicos" y "ahora le echa la culpa" a la dirección nacional del PP. A su entender, "parece como que le incomoda entrar en los gobiernos".

"HAY MAYORÍAS DE DERECHAS" EN ESAS CCAA

La dirigente del PP ha subrayado que "hay mayorías de derechas en las comunidades autónomas" que han tenido elecciones y "los ciudadanos no quieren gobiernos de izquierdas". Por eso, ha dicho que su responsabilidad es dar gobiernos "estables" y "con medidas de derechas" a esas autonomías.

Por eso, ha dicho que la prioridad del PP sigue siendo la misma y no va a "parar" hasta que lleguen a un acuerdo. "La prioridad para el Partido Popular son los españoles, por encima de nuestras ideas está España y, por encima de los intereses partidistas de cada uno. No vamos a cejar en nuestro empeño, cueste lo que cueste y hasta el minuto final", ha garantizado.

En cuanto a si cree que se va a cerrar antes el Gobierno en Extremadura que el de Aragón --después de que este miércoles se celebrara una reunión formal en Zaragoza entre las delegaciones de ambos partidos--, Muñoz ha dicho desconocerlo pero ha añadido que ella lo que sí puede asegurar "es que va a haber gobiernos" en esas regiones.