El PP dice que el "numerito" de Sánchez con Trump pone en riesgo a España: "Para ser rebelde hay que poder permitírselo"

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, durante una rueda de prensa - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Partido Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de poner en riesgo la seguridad de España con su "numerito" con Donald Trump, como ha definido a la posición en contra del uso de bases norteamericanas en territorio español para la guerra en Irán y la "crisis diplomática" generada con Estados Unidos.

Así lo ha afirmado en una rueda de prensa al ser preguntada por las declaraciones del secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, en las que pidió revisar el papel de Estados Unidos en la OTAN por la postura de aliados como España.

Muñoz ha dicho que Estados Unidos no necesita a España para defenderse, pero "España a la OTAN sí". "Para ser rebelde tienes que poder permitírtelo", ha sentenciado la portavoz del PP, aunque también defiende que los acuerdos de la Alianza Atlántica "hay que cumplirlos" y que España tiene soberanía nacional y capacidad para decidir.

Al respecto, ha ejemplificado con el caso de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, quien ha tomado decisiones en el marco de su soberanía democrática, pero "no ha generado un conflicto diplomático con el señor Donald Trump". A su juicio, pese a negar sus bases Meloni sigue siendo un "aliado fiable" para la Unión Europea y la OTAN, pero "no el señor Pedro Sánchez".

En ese sentido, ha reiterado que "las cosas se pueden hacer de muchas maneras sin tener que montar el numerito" y que Pedro Sánchez está utilizando sus discusiones con Donald Trump "como si no fueran a tener consecuencias para España".

MANIFIESTAMENTE EN CONTRA" DE LA PENA DE MUERTE

Respecto a la aprobación de una ley en el parlamento de Israel para permitir la pena de muerte por ahorcamiento a palestinos condenados por asesinato de israelíes en Cisjordania, Muñoz ha afirmado que el Partido Popular está "manifiestamente en contra" de la pena de muerte "en cualquier caso".

"El Estado, que es quien juzga y puede condenar a la pena de muerte, ni es Dios ni se tiene que poner en la posición de un asesino que mata a alguien", ha defendido Muñoz. Así, desde el PP valoran otros tipos de recursos, como la prisión permanente revisable, "para evitar que esas personas puedan salir a la calle si no están reinsertadas".

En esta línea, la portavoz 'popular' ha insistido en que es "una auténtica barbaridad" que se que se pueda adoptar la pena de muerte como una condena por cualquier tipo de delito, al igual que lo es "que cuelguen homosexuales de grúas en Irán".

CRÍTICA A SÁNCHEZ POR IR DE "DEFENSOR" DEL CRISTIANISMO

En relación con la prohibición inicial de la celebración de la misa del domingo de Ramos en Jerusalén por parte de las autoridades israelíes, Muñoz ha defendido el culto y la libertad religiosa, pero ha tenido en cuenta la "situación de guerra" y ha criticado que Pedro Sánchez, que "va por la vida de ateo confeso, diciendo que no le hace falta la moral cristiana, se erija como defensor del cristianismo".

Así, ha criticado la abstención del grupo socialista en la moción en defensa de los cristianos perseguidos en el mundo, del pasado 19 de marzo. También ha echado en cara la ausencia del presidente del Ejecutivo en el funeral religioso por las víctimas de Adamuz.

"A lo mejor el señor Sánchez ahora mismo está en su despacho grabándose un TikTok con una gorra roja que ponga 'Make Catholicism Great Again'", ha ironizado Muñoz en referencia a la actividad del presidente del Gobierno en redes sociales con una gorra en la que puede leerse 'Make Science Great Again'.