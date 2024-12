El PP dice que a Sánchez está "más preocupado" por la declaración de Ábalos que por la Conferencia de Presidentes

Tellado asegura que con esa comparecencia del exministro ante el Supremo comienza el "mes fantástico de la corrupción"

MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha asegurado este martes que con la declaración el 12 de noviembre ante el Tribunal Supremo del exministro José Luis Ábalos arranca la "semana fantástica de la corrupción" para Pedro Sánchez, quien, a su entender, está "más preocupado" de esa comparecencia judicial del que fuera su número dos en el PSOE que de la Conferencia de Presidentes que se celebra el viernes en Santander. A su entender, el jefe del Ejecutivo "sabía" lo que ocurría y "lo tapó".

En una rueda de prensa en el Congreso, tras la reunión de la Junta de Portavoces, Tellado ha señalado que a la declaración de Ábalos, seguirá el día 16 la de Víctor de Aldama, presunto conseguidor del 'caso Koldo', y después la del exasesor del exministro, Koldo García. Además, ha indicado que en diciembre está prevista comparecencia de la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, y después en enero lo hará su hermano en el juzgado número 3 de Badajoz.

"Esta es la cuesta de enero que realmente le preocupa a Pedro Sánchez. Le espera el mes fantástico de la corrupción que afecta a su partido, a su Gobierno y a su entorno personal", ha enfatizado, para añadir que en las próximas semanas "irán desfilando por los juzgados" personas próximas a su entorno.

"De esos socios sí que le importa a Pedro Sánchez que le mantengan la confianza y que no tiren de la manta. Es ciertamente lamentable que la prioridad de un Gobierno de España sea vivir pendiente de lo que se dicen los banquillos de los tribunales", ha afirmado.

Según Tellado, Pedro Sánchez preside un Gobierno que "remite más papeles a los juzgados que a las Cortes Generales" y que "dedica más tiempo a preparar juicios que a preparar comparecencias parlamentarias".

El dirigente del PP ha asegurado que Sánchez ahora quiere "darle la vuelta" y "decir que el fango que les llega al cuello es culpa del PP, de la prensa o de los jueces", algo que, según ha resaltado, "no cuela".

"No fue el PP quien metió a Aldama dentro de un ministerio a hacer trabajos y negocios, fue Pedro Sánchez. No fue la prensa la que contrató 40 millones de euros en mascarillas con sus empresas. No, fue Pedro Sánchez; Y no fue la justicia quien escribió cartas de recomendación a empresas desde Moncloa. No, fue la mujer de Pedro Sánchez", ha dicho, para subrayar que el Gobierno está en la situación que él mismo ha buscado "con sus acciones" y "actividades", que son "intolerables"

"ÁBALOS NO ES UN POLÍTICO CUALQUIERA"

Al ser preguntado qué espera el PP de esa declaración judicial voluntaria de Ábalos, Tellado ha indicado que Sánchez está "más preocupado" por esa comparecencia del exministro que de lo que "pueda pasar en la Conferencia de Presidentes del viernes".

"Y eso es un drama para nuestro país. Ábalos no es un político cualquiera. Ábalos formaba parte del clan del Peugeot, que llevó a Pedro Sánchez a la Secretaría general del PSOE", ha indicado, para recordar que el exministro es también el "promotor y defensor de la moción de censura" que en 2018 convirtió a Pedro Sánchez en presidente del Gobierno.

Así, ha subrayado que Ábalos es "un colaborador cercanísimo de Pedro Sánchez" porque formaba parte de "su núcleo duro en el partido y en el Gobierno", como secretario de organización del PSOE y ministro de Transportes.

DICE QUE SÁNCHEZ "LO SABÍA Y LO TAPÓ"

Tras asegurar que las informaciones que se están publicando sobre casos de presunta corrupción "cercan a Pedro Sánchez", ha resaltado que el jefe del Ejecutivo "lo sabía y lo tapó". De hecho, ha advertido de que el presidente del Gobierno "aún no ha explicado debidamente por qué" cesó a Ábalos como ministro".

"En aquel momento no se dio ninguna explicación y todo parece indicar que disponía de informes que le ponían encima de la mesa todo lo que había pasado y que en cualquier momento podría saltar a la luz. Y por lo tanto nuestra conclusión es que Sánchez lo sabía y lo tapó porque Sánchez lo organizó", ha afirmado.

Así, Tellado ha recalcado que Sánchez "estaba detrás de todo" y era "conocedor de todos los movimientos porque nadie puede pensar que un colaborador tan cercano a Pedro Sánchez no le informase en el día a día de cuáles eran sus actividades".

NO DEBERÍA SEGUIR "AFERRÁNDOSE AL PODER"

Tellado ha resaltado que en estas circunstancias un Gobierno "decente no debería seguir aferrándose al poder como sucede ahora en España", máxime cuando, a su juicio, "no está haciendo nada útil con ese poder".

En este sentido, ha afirmado que es "indecente que el Gobierno aún encima pretenda hacerse pasar por víctima de un supuesto acoso", a raíz de las declaraciones de Sánchez el pasado viernes en un encuentro con periodistas, donde dijo que el acoso a su Ejecutivo se volverá "contra los acosadores".

"Creemos que esta legislatura está viviendo los estertores de un Gobierno que ya no gobierna, de un Gobierno que no legisla y que tampoco permite a mayorías distintas de esta Cámara poder hacerlo de igual forma", ha manifestado.

CONFERENCIA DE PRESIDENTES

Ante la Conferencia de Presidentes del viernes, el portavoz del Grupo Popular ha subrayado que esa reunión se va a celebrar porque lo han "exigido los presidentes de las comunidades autónomas", dado que Sánchez "ha gobernado de espaldas a todos, siempre", salvo de los independentistas.

A su entender, Sánchez tiene que "enfrentarse" este viernes a los presidentes autonómicos y "entender que los que se sientan en esa mesa son los legítimos representantes ordinarios del Estado en las comunidades autónomas", con los que debe trabajar "de forma leal y coordinada".

"Entiendo que eso, para Sánchez, es una dificultad enorme. Pero, desde luego, allí se pondrán encima de la mesa los graves déficits de Sánchez como presidente del Gobierno", ha apostillado, para criticar que se escude en la "cogobernanza".

LAS PROPUESTAS DEL PP

Tellado ha indicado que los presidentes del PP "propondrán poner más oferta de suelo para crear vivienda pública, definir una política migratoria coherente para el conjunto" de España, "tomar medidas para resolver la escasez de médicos que afecta a toda España o mantener la solidaridad en todo lo que tiene que ver con la financiación autonómica".

Tras asegurar que el PP "intenta que no se pare el país", ha señalado que la "parálisis del Gobierno de España" no la puede "resolver" el PP. "Tendrá que resolverla quien se empeñó en el error de salir investido a toda costa, a cualquier precio y de cualquier forma, sin que todavía sepamos muy bien para hacer exactamente qué", ha finalizado.