El PP dice a Zapatero que es "más fácil" explicar sus "negocios" con Venezuela "voluntariamente" que en un juzgado

"Si anda como un pato, lo más normal es que sea un pato", añade Bendodo tras abrir la AN diligencias previas por querella contra él

El vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha asegurado este viernes, después de que la Audiencia Nacional haya abierto diligencias previas por una querella contra José Luis Rodríguez Zapatero, que es "más fácil" que el expresidente del Gobierno explique sus "vínculos" y "negocios" con Venezuela "voluntariamente" que hacerlo después "en un juzgado".

En concreto, la Audiencia Nacional ha consultado a la Fiscalía si considera que el tribunal es competente para investigar la querella que presentó la asociación Hazte Oír contra Zapatero por su presunta "colaboración con la estructura criminal" del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el juez Antonio Piña acuerda abrir diligencias previas y emplaza al Ministerio Fiscal a que "emita informe sobre la competencia" de la Audiencia Nacional "para la instrucción".

"LE INVITAMOS A DAR EXPLICACIONES A LOS ESPAÑOLES"

En una comparecencia en A Coruña para presentar la XXVIII Interparlamentaria del PP que el partido celebra este fin de semana, Bendodo ha asegurado que llevan "mucho tiempo escuchando los vínculos y los negocios de Zapatero con Venezuela".

"Si anda como un pato, se mueve como un pato, canta como un pato y vuela como un pato, lo más normal es que sea un pato", ha enfatizado Bendodo ante los medios, donde ha estado acompañado de la secretaria general del PP de Galicia, Paula Prado, y el presidente provincial del PP de A Coruña, Diego Calvo.

El vicesecretario del PP ha subrayado que "es más fácil dar explicaciones de forma voluntaria que tener que hacerlo después en el juzgado". "Por tanto, invitamos a Zapatero que dé las explicaciones al conjunto de los españoles de sus vínculos con el régimen y sus negocios con el régimen de Maduro", ha manifestado.

EL PP DE MADRID DEFIENDE INVESTIGARLO "POLÍTICA Y JUDICIALMENTE"

También se ha pronunciado la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, subrayando el hecho de que ya esté la Audiencia Nacional "abriéndole diligencias" a Zapatero "por sus vínculos con el sátrapa Maduro". "Entre corrupciones, acosos y compadreos con dictadores, del PSOE no va a quedar ni la ceja", ha señalado en 'X'.

Por su parte, el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha asegurado que hay que investigar al expresidente Zapatero "política y judicialmente" y ha apuntado a su "imagen dañina" para España en estos momentos al ser "un personaje cada vez más oscuro".

"Hace ya algunas semanas salieron algunas informaciones de miembros del Departamento de Estado de Estados Unidos que decían o que avanzaban que si caía (Nicolás) Maduro, el siguiente sería José Luis Rodríguez Zapatero. Hay muchísimas incógnitas en lo que es la gestión de los intereses del expresidente Rodríguez Zapatero en Venezuela", ha señalado el 'número dos' del PP de Madrid en declaraciones en 'Telemadrid', recogidas por Europa Press.

PP CITA A ZAPATERO Y CÚPULA DE PLUS ULTRA EN COMISIÓN 'CASO KOLDO'

Precisamente, el PP ha informado hoy de que el Grupo Popular en el Senado llevará el próximo lunes para su debate y votación, en la comisión de investigación del 'caso Koldo', una ampliación del plan de trabajo que estará liderada por el expresidente Zapatero en "una ofensiva del PP para conocer la verdad sobre los escándalos de Plus Ultra y Forestalia", según ha informado el partido.

En relación con Plus Ultra, serán incluidos en el listado Julio Martínez Sola, presidente y cofundador de Plus Ultra; Roberto Roselli, CEO de la aerolínea; y Julio Martínez Martínez, empresario detenido por la UDEF en el mismo operativo que los directivos de Plus Ultra y que horas antes había mantenido una reunión secreta con Zapatero en El Pardo.

Sobre Forestalia, encabeza el listado de comparecientes Susana Sumelzo, la aragonesa y exsecretaria de Estado para Iberoamérica y el Caribe relacionada con los chanchullos de este grupo empresarial. Además de los comparecientes, el PP solicita documentación sobre las dos tramas, el escándalo de Plus Ultra y el de Forestalia.

"VENEZUELA ESTÁ MEJOR SIN MADURO"

Por otra parte, al ser preguntado si la liberalización de presos políticos supone que se dan pasos hacia la democratización de Venezuela, Bendodo ha señalado que Venezuela "está mejor sin Maduro".

"Ahí tiene usted el primer ejemplo, se están empezando a liberar presos políticos", ha dicho, para añadir que también Rusia "estaría mejor sin Putin y España estaría mejor sin Pedro Sánchez".