El PP echa en cara a la ministra Pilar Alegría que comparta mesa con el "asesor acosador" de Ferraz

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, en una sesión plenaria en el Senado - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP ha echado en cara este mates en el Senado a la ministra de Educación y Portavoz Pilar Alegría, que comparta mesa con Francisco Salazar, exasesor de Moncloa que iba a ser incluido en la Ejecutiva Federal del PSOE hasta que fue señalado por supuesto acoso. La ministra ha soslayado este asunto y se ha centrado en criticar al senador "metralleta" del PP que interrogó al presidente Pedro Sánchez.

Francisco Salazar era uno de los asesores de Pedro Sánchez en Moncloa, donde ejercía como coordinador Institucional de la Presidencia del Gobierno. En el congreso federal del pasado mes de julio iba a ser nombrado como integrante de la Secretaría de Organización tras la salida de Santos Cerdán, pero en el último minuto fue apartado tras la publicación de testimonios anónimos de mujeres a su cargo que desvelaban comportamientos inadecuados.

Su nombre ha vuelto a la palestra tras publicarse en 'Artículo 14' una foto de la ministra y el exasesor comiendo juntos el lunes en un restaurante de Madrid. En la rueda de prensa del Consejo de Ministros, Alegría fue preguntada por este asunto, limitándose a decir que fue un encuentro circunscrito al ámbito estrictamente "personal", señalando que Salazar es una persona a la que conoce "desde hace muchos años" y a la que no veía "desde hace casi medio año". "Sin más", ha zanjado la ministra.

"SIEMPRE CON LOS MALTRATADORES"

Y el PP ha insistido en la sesión de control en el Senado. La primera referencia la ha hecho el senador Vicente Azpitarte, reprochando a la ministra que no haya tenido en cuenta a las víctimas que denunciaron a Salazar: "El sanchismo siempre al lado de los maltratadores y nunca al lado de las víctimas", ha comentado,

En la misma línea, la senadora Miriam García Navarro ha afirmado que Salazar es un "asesor acosador, protegido, reciclado y casi ascendido", y que la ministra "le conoce bien" y encima "le reserva mesa".

"Cómo es posible que con 75 millones de euros para asesores, Sánchez sigue fallando a la hora de elegir a su número dos. Tanto asesor para acabar resucitando a Franco una vez al mes", ha añadido, acusando a los socialistas de ser "sordos a la calle, miopes al futuro y ciegos de tanto aplaudirse".

Alegría ha declinado contestar a las alusiones sobre Salazar y ha remarcado que, a la vista de lo ocurrido en el interrogatorio a Pedro Sánchez en la 'comisión Koldo', el PP haría bien en lanzar una opa hostil a todos los asesores de Moncloa.

EL "SENADOR METRALLETA" QUE INTERROGÓ A SÁNCHEZ

La ministra ha aprovechado para cargar contra Alejo Miranda, el senador del PP que interrogó a Sánchez, al que ha equiparado con una "metralleta".

Pilar Alegría también ha sido preguntada por el senador extremeño José Antonio Monago, quien se queja de que el Gobierno no facilita los documentos que reclama la comisión Koldo. "Y no es un malentendido sino un método, tienen un máster en ocultismo", ha censurado.

La portavoz del Ejecutivo ha presumido de que Sánchez estuvo "dando la cara" ante la comisión y que lo único que sacó el PP es que el presidente usa gafas para leer. Y, en contraste, ha recordado que donde el PP tiene mayoría, no se permiten las comisiones de investigación, ni en Madrid con las víctimas del covid en residencias, ni en Andalucía con los fallos en los cribados del cáncer.