Archivo - La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, y el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Archivo. - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP ha asegurado este miércoles, tras la entrevista de Pedro Sánchez en la revista 'Lecturas', que Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, "aleja al PSOE de convencer a la mujer indecisa" ante las elecciones generales del 29 de noviembre. Es más, se ha remitido a encuestas internas que encargó hace más de un año y que ya situaban la causa de Begoña Gómez como la que más "incomodaba" al votante de izquierdas, según fuentes del partido.

Así ha reaccionado la formación de Alberto Núñez Feijóo a la entrevista de Sánchez en 'Lecturas' hablando de su familia y su vida personal. "Es un privilegio para mí tener a Begoña a mi lado. Nos hemos sostenido la mano en los momentos más difíciles. Y no imagino mi vida sin ella", afirma el jefe del Ejecutivo.

Este miércoles, en 'Antena 3', Sánchez ha desligado esa entrevista en 'Lecturas' de una estrategia para captar el voto femenino. "Las mujeres no van a decidir su voto porque yo haga una entrevista en Lecturas o en cualquier otro medio de comunicación", ha argumentado, para añadir que "eso sería un poco como despreciarlas". A su entender, las mujeres "son muy conscientes de los derechos y libertades que se han consolidado y se han logrado durante estos ocho años de gobierno".

Tras ver la publicación, el PP ha admitido que hace algo más de un año encargó una encuesta para saber cuál de las causas de corrupción que afectaban a Pedro Sánchez desgastaba más al PSOE, con el objetivo de ver en qué caso de los que afectaban a los socialistas ponían el foco.

Fuentes del PP han indicado que el resultado de esa encuesta confirmaba que nada incomodaba más al votante de izquierdas que lo relacionado con la causa de Begoña Gómez. En segundo lugar aparecía el caso del exministro José Luis Ábalos, pero "no por las comisiones y las mordidas sino por lo relacionado con Jessica y el uso de las mujeres", han añadido las mismas fuentes.

EL PP APLAUDE QUE EXHIBAN A BEGOÑA GÓMEZ: "MEJOR PARA NOSOTROS"

En 'Génova' consideran que la decisión de Sánchez de llevar a su esposa a la portada de 'Lecturas' y al atril de sus mítines electorales les aleja de su masa electoral en las elecciones del 29 de noviembre. "Cuanto más exhiban, en revistas o donde sea, a la mujer procesada del presidente del Gobierno, peor para ellos y mejor para nosotros", admiten fuentes 'populares'.

El PP ha recordado que si el accidente ferroviario de Urda recordó al que tuvo lugar nueve meses antes en Adamuz y si la imputación del delegado del Gobierno de Ceuta recordó "la invasión" de la ciudad autónoma a finales de julio, ahora toda noticia que devuelva "al eje de la corrupción" va "en detrimento del PSOE", argumentan fuentes de la formación.

Según el PP, Sánchez y el PSOE creen que Begoña Gómez "juega a su favor" mientras que en 'Génova' están "convencidos" de que "les aleja de convencer a la mujer indecisa en estas elecciones porque no deja de ser una persona que utilizó su posición sentimental para ganar dinero". "Y esa no es la manera en la que las mujeres se abren paso en nuestro país", resaltan fuentes 'populares'.