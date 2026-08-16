El PP exige la dimisión de Mónica García por ser "culpable" del "colapso sanitario" en Ceuta

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis electoral del PP, Elías Bendodo, ofrece declaraciones sobre temas de actualidad y atiende a los medios en Tarifa - PP

MADRID 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis electoral del PP, Elías Bendodo, ha exigido la dimisión de la ministra de Sanidad, Mónica García, por ser "culpable" del "colapso sanitario" que a su juicio sufre Ceuta tras la entrada masiva de migrantes a finales de julio.

En declaraciones a los medios desde Tarifa (Cádiz), Bendodo ha criticado la ausencia de la titular de Sanidad en la ciudad dos semanas después de la crisis migratoria --ha acudido este domingo a Ceuta-- pues considera que hay una "crisis sanitaria" y las urgencias atienden a "500 personas al día, cinco veces más que lo habitual". "Las competencias son del Ministerio de Sanidad, no de las ciudades autónomas", ha recordado.

Dicho esto, Bendodo se ha cuestionado el refuerzo del Gobierno ante una "urgencia sanitaria que hay que atenderla". "Contratar dos médicos y dos enfermeros más es una tomadura de pelo. Es no estar en la realidad", ha reprochado el dirigente del PP, que ha indicado que han entrado más de 70.00 personas de forma irregular, "algunas con patologías muy graves".

En este sentido, ha criticado también la postura del Ejecutivo ante médicos en Ceuta "que doblan y triplican turnos" mientras "están sosteniendo las urgencias". "Y cuando se quejan de esto se les llama por parte del Gobierno que son alarmistas", ha apostillado.

Ante esto, ha pedido a la ministra de Sanidad que "tiene que asumir su responsabilidad" por la situación en Ceuta. "Es la culpable de ese colapso sanitario en la ciudad y, evidentemente, no le pido que vaya. Le pido que dimita", ha anunciado.

MINISTROS QUE SE HACEN "FOTOS" CON "CERO SOLUCIONES"

Bendodo también ha criticado a los ministros del Gobierno que han ido a Ceuta para "hacerse la foto" pero aportando "cero soluciones" a la situación que sigue viviendo la ciudad. Además, ha lamentado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "sigue tumbando en la hamaca y en la playa" de la residencia oficial de Lanzarote y no da "explicaciones" de lo que ha sucedido.

"Nadie nos ha explicado del Gobierno de España cómo ha podido pasar esto, pero lo más grave es que nadie nos ha podido garantizar que esto no vuelva a suceder", ha advertido el vicesecretario del PP, que también ha señalado que la visita de los ministros al municipio ceutí "se ha parecido más a un 'photocall' de agosto" que a un Ejecutivo "gestionando una crisis".