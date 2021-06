El PP exige la dimisión de la presidenta del Senado y pide al PSOE que presente a otro candidato a la reeleción

MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Popular en el Senado, Javier Maroto, ha exigido este viernes la dimisión de la presidenta del Senado, Pilar Llop, tras anular la enmienda que bajaba el IVA de las peluquerías al 10% y ha pedido al PSOE que aproveche el Pleno de reeleción de la Presidencia de la Cámara Alta para presentar a otro candidato o candidata que no sea Llop.

"Es antidemocrático", ha calificado Maroto en declaraciones a Europa Press la decisión que ha tomado este viernes Llop, a instancias del Gobierno, para declarar la nulidad de la votación de la enmienda que bajaba el IVA de las peluquerías al 10%.

Por ello, ha avanzado que, tras habérselo comunicado al líder del PP, Pablo Casado, el Grupo de los 'populares' en el Senado pide que Llop no se presente a la reeleción como presidenta y que el Grupo Socialista presente a otra persona en su puesto.

Llop, al ser senadora por designación autonómica por la Asamblea de Madrid, dejará de ser durante unos días Presidenta de la Cámara Alta hasta que el Parlamento madrileño la vuelva a ratificar como senadora. Cuando eso suceda, para en torno el 8 de julio, está previsto que el Senado celebre una sesión plenaria extraordinaria el 12 de julio para volver a nombrarla presidenta de la Cámara.

Lo que están pidiendo los 'populares' es que el PSOE no presente a Llop a esta reeleción y que sea otra persona la candidata a ocupar la Presidencia de la Cámara Alta. De hecho, según ha asegurado Maroto, el PP apoyaría la votación de una persona que no fuera Llop aunque no fueran necesarios sus votos.

"ES UN ATROPELLO"

Y es que Maroto se ha mostrado muy crítico con la decisión de la presidenta de revocar la enmienda de los 'populares' en la ley antifraude. Ya se expresó de forma contraria al planteamiento de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, asegurando que vetarían en el Congreso esa bajada del IVA de las peluquerías.

La presidenta del Senado argumentó ya durante la sesión plenaria que esta enmienda que rebaja el IVA de las peluquerías al 10% no guardaba congruencia con la enmienda número 27, requisito exigido por el Reglamento cuando aquélla no es suscrita por la totalidad de los Grupos Parlamentarios.

La enmienda número 27 se refería al régimen simplificado del IVA que se regula en el Título X de la Ley reguladora del impuesto, en tanto que la Presidencia entiende que la modificación incluida en la propuesta tiene un objeto diferente ya que se refiere a los tipos impositivos reducidos, contenidos en el Título VII del mismo cuerpo legal, rubricado como "El tipo impositivo".

Según Maroto, el argumento que dió Montero asegurando que esta medida afecta al Presupuesto es "falso" y considera que el Gobierno "está asustado" porque, tal y como ha afirmado, se ha encontrado la manera para incorporar una enmienda sin que afecte a las cuentas públicas de ese año.