El PP forzará que presidentes de CCAA vayan al Senado para que se pronuncien sobre la amnistía y pactos de Sánchez

El líder del PP avanza que su grupo va a solicitar en la Cámara Alta que se constituya la Comisión General de Comunidades Autónomas



MADRID, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP utilizará la mayoría absoluta que dispone en el Senado para pedir que se constituya la Comisión General de Comunidades Autónomas con el objetivo de forzar a los presidentes autonómicos a pronunciarse sobre la amnistía y los pactos del PSOE con los independentistas para lograr la investidura de Pedro Sánchez.

Así lo ha anunciado el líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, quien ha señalado que su partido va a pedir que "se constituya la Comisión General de Comunidades Autónomas en el Senado para que todos los presidentes autonómicos concurran al Senado y puedan opinar" sobre lo que está sucediendo.

"Y entonces los 17 presidentes autonómicos de España van a acudir al Senado y van a opinar sobre si en España se manda entre el Gobierno central y las Comunidades Autónomas, o manda alguien que está en la oposición en una CCAA", ha declarado en una entrevista en Telecinco, que ha recogido Europa Press.

EL PP PONE EL FOCO EN PAGE, BARBÓN Y CHIVITE

Según los 'populares', esta iniciativa será la ocasión para que los tres únicos presidentes socialistas --García Page, Barbón y Chivite- manifiesten si consideran asumible que haya un trato asimétrico entre españoles y los ciudadanos puedan comprobar si están del lado de los once jefes de Gobierno autonómicos del PP a favor de la unidad de España.

Es más, desde el equipo de Feijóo consideran que el anuncio refuerza la posición del PP para que los cargos públicos del PSOE se retraten en ayuntamientos, CCAA, diputaciones y cabildos y

decidan entre la igualdad de los españoles y los "privilegios" de una

elite política independentista, según avanzó el líder del PP este lunes ante la Junta Directiva Nacional del PP.

Un día después del anuncio de esas mociones para que el PSOE se retrate en todos los rincones de España sobre las negociaciones del PSOE con los independentistas, fuentes del PP han indicado a Europa Press que con este nuevo anuncio Feijóo lanza a las CCAA a "defender la igualdad" en el Senado frente a los pactos de Pedro Sánchez con Junts.

LO QUE DICE EL REGLAMENTO DEL SENADO

El PP dispone de mayoría absoluta en el Senado y, por tanto, más facilidad para forzar la convocatoria de esta comisión, que puede pronunciarse sobre numerosos asuntos, como iniciar cuantos trámites informativos o de estudio considere oportunos sobre materias de naturaleza autonómica; informar acerca del contenido autonómico de cualquier iniciativa que haya de ser tramitada en el Senado; ser informada por el Gobierno de los acuerdos que se celebren entre él y las Comunidades Autónomas; o recabar información y conocer los acuerdos que se alcancen en los órganos de cooperación y coordinación bilateral o multilateral existentes entre el Gobierno y las CCAA.

El artículo 56 del Reglamento del Senado, que detalla el funcionamiento de la Comisión General de las CCAA, señala que el Gobierno podrá intervenir en las sesiones de esa comisión y añade que también podrán hacerlo los Consejos de Gobierno de las CCAA, "representados por su presidente o por el miembro del correspondiente órgano colegiado de gobierno designado para ello".

"La representación que ostenten los miembros de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas no precisa ser acreditada, si bien cuando se le confiera a más de una persona para una misma sesión, para intervenir en distintos puntos del orden del día, deberá advertirse de ello con anticipación a la Mesa de la Comisión", agrega el citado artículo.

ACUSA A SÁNCHEZ DE HABER "QUEMADO" AL PSOE

Al ser preguntado si ha tenido algún contacto con el castellanomanchego Emiliano García Page o el aragonés Javier Lambán, Feijóo ha indicado que él "siempre he mantenido contacto con personas con las que he trabajado" porque estuvo "casi 14 años" al frente de la Xunta de Galicia, si bien ha dicho que no iba a revelar "conversaciones privadas".

Dicho esto, el líder del PP ha indicado que Pedro Sánchez ha "quemado" el PSOE con el objetivo de "salvarse él mismo", ya que, a su juicio, los expresidentes socialistas han sido "borrados de la faz de la tierra" y el partido ha perdido su poder territorial en ayuntamientos, diputaciones y cabildos en las elecciones del pasado 28 de mayo.

"Y hoy el Partido Socialista, en toda su historia reciente, tiene menos poder que nunca, no tiene comunidades autónomas, no tiene ayuntamientos, no tiene diputaciones, no tiene cabildos y ha conseguido un diputado más, un diputado más que en la anterior legislatura", ha relatado.

A renglón seguido, ha subrayado que la amnistía que Sánchez negocia con Puigdemont es realmente una "autoamnistía" que él se puede dar a sí mismo para conseguir la Presidencia del Gobierno, algo "ética y moralmente reprochable" y que "no cabe en la Constitución".

Preguntado si descarta que haya repetición de las elecciones generales, Feijóo ha respondido: "Lo que diga el señor Puigdemont".