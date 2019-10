El PP "garantiza" que, si obtiene un escaño más que Sánchez, "habrá Gobierno en España"

Publicado 01/10/2019 14:02:39 CET

BADAJOZ, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Territorial del PP, Antonio González Terol, ha confirmado que, si el PP obtiene un "solo" escaño más que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, "garantiza que habrá Gobierno en España" y "que habrá desbloqueo" y conformará un Ejecutivo "suficientemente fuerte como para poder afrontar los retos del futuro".

Terol ha recordado que han intentado "en un acto de generosidad" que el Partido Popular pudiese conformar con otros partidos, en este caso con Ciudadanos como "un socio preferente", acudir a las urnas el 10 de noviembre bajo la marca 'España Suma', lo cual "no ha sido posible".

No obstante, ha agregado, el presidente del PP, Pablo Casado, acudirá a las elecciones generales del 10N con las siglas del PP "pero manteniendo el espíritu ahora y en adelante de ese 'España suma'" para actuar "con generosidad y para desbloquear lo que otros, cuando han tenido la oportunidad en este caso el señor Sánchez, lo han hecho imposible".

Así lo ha señalado en declaraciones a los medios en la Plaza de España de Badajoz acompañado del presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago; y el presidente provincial del PP Badajoz, Francisco Javier Fragoso, junto a diputados autonómicos o el diputado nacional del PP por la provincia pacense, Víctor Píriz.

LLAMAMIENTO A LOS EXTREMEÑOS

En su intervención, González Terol ha hecho un llamamiento a todos los españoles y este martes en Badajoz en concreto a los extremeños para que "aquello que algunos no han querido unir antes de la urna" los unan los extremeños y los españoles a través de una papeleta encabezada por el Partido Popular.

En su opinión, el PP es "sinónimo de desbloqueo" en ciudades como Badajoz, donde gobiernan PP y Cs con la abstención de Vox, y que también es "ejemplo" en sostenibilidad con una "amplísima flota de autobuses eléctricos", además de ser el PP "un sinónimo de estabilidad y certidumbre económica".

"Nuestra mayor preocupación a día de hoy son las clases medidas y que pueda seguir generándose empleo, creando empresas y reactivar una economía que empieza a dar síntomas ya claros de desaceleración gracias al Gobierno del señor Sánchez", ha especificado.

Por ello, ha continuado, este sábado en Córdoba el PP ha planteado una convención económica para lanzar sus propuestas en materia de empleo, creación de empresas o crecimiento económico con ponentes de "una gran altura" que anunciarán en próximas fechas.

LA SOLUCIÓN AL BLOQUEO

También en clave nacional y como director adjunto de campaña, Antonio González Terol ha señalado que este martes el partido ha lanzado desde la sede de Génova una campaña con la colocación de una serie de lonas y que consistirá en, a través de preguntas y respuestas, explicar por qué son "la solución al bloqueo que el señor Sánchez y el Partido Socialista ha condenado a este país" y también las "respuestas" de los 'populares' "para el desbloqueo social y económico de este país".

Algo que, como ha expuesto, tratará de explicar este martes a los ciudadanos con los que pueda tomar contacto y "muy especialmente" a los cargos públicos del PP o a los alcaldes de toda la provincia, "poniendo como ejemplo el fantástico trabajo que ha hecho el presidente Monago a lo largo de todos estos años y que va a hacer también a partir de ahora en estas elecciones", en las que van a "juntos a luchar por conseguir un gran resultado electoral".

También ha querido poner en valor el trabajo que Fran Fragoso, como alcalde de Badajoz, ha venido haciendo en materia de sostenibilidad o por "un acto de generosidad que se puede demostrar que se ha hecho también aquí en la ciudad de Badajoz con ese 'España suma' que ha sido 'Badajoz Suma'" para "desbloquear" un gobierno municipal como se ha "logrado" igualmente en 2.851 ayuntamientos de España donde el PP gobierna con más de 20.336 concejales 'populares'.

Sobre su visita a Extremadura, ha apuntado por último que aprovechará también para hablar sobre el reto demográfico, que se tratará "en profundidad" en la Intermunicipal que el PP va a organizar en próximas fechas y en la que "muy especialmente" el partido en Extremadura con Monago a la cabeza "va a tener un papel relevante".

JOSÉ ANTONIO MONAGO

Por su parte, José Antonio Monago ha agradecido la presencia en Extremadura durante este martes de Terol, al que ha definido como "un municipalista claro" porque ha sido durante dos legislaturas alcalde de Boadilla del Monte y una persona "por lo tanto muy vinculada a la política local", en este inicio de campaña que será "muy pegada a la tierra" y "muy centrada en los problemas de los ciudadanos".

"Así lo planteamos desde el Partido Popular porque lo que queremos en definitiva es sumar, un ejemplo de lo que es sumar lo tienen en el Ayuntamiento de Badajoz donde pudimos sumar para que la izquierda no gobierne en la ciudad", ha concretado, para exponer que "no ha sido posible a nivel nacional".

A este respecto, ha defendido que los españoles "necesitaban que se fuera conformando una mayoría de centro derecha" para que no se siga repitiendo la actual situación de "inestabilidad" en España con un gobierno en funciones, "en el regate corto" y que "lo que ve cada día no son las necesidades del pueblo español sino las encuestas cómo le van", razón por la cual "nos han llevado de cabeza nuevamente a repetir las elecciones".

Para Monago, el que haya o no Gobierno es "muy importante" y "especialmente" para Extremadura, la Comunidad Autónoma con mayor desempleo del país, "líder" en déficit y que ya alcanza los 4.970 millones de euros de deuda, una de las más grandes que hay en España en relación al número de habitantes.

Una "triple 'D' de desempleo, déficit y deuda" a la que ha agregado que, si no hay Gobierno, supone al mismo tiempo "muchos problemas para el conjunto del pueblo extremeño" a la hora, ha ejemplificado, de que los jóvenes puedan encontrar empleo y no tengan que emigrar.

También ha sumado la importancia de "poder resolver el problema de las infraestructuras" en la región, como el tren "que se va retrasando porque no hay Gobierno" y que, aunque el compromiso del ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, y del presidente extremeño Guillermo Fernández Vara, era que en el 19 iba a haber tren de altas prestaciones, "ya no es el 19 ya es el 20", mientras que en 2020 se iba a electrificar "y ya no es el 20, es el 21". "Fíjense ustedes si no es importante que haya Gobierno de España", ha concluido Monago.