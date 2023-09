El PP invita a "socialistas de carné, expulsados y socialdemócratas de corazón" a su acto contra la amnistía

Sémper pide a Sánchez aclarar con un 'sí o un 'no' si concederá la amnistía y apoya a Ayuso en su petición a Sánchez de ir a elecciones



MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de PP y vicesecretario de Cultura y Sociedad Abierta, Borja Sémper, ha emplazado este lunes al jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, a aclarar con un 'sí' o un 'no' si está dispuesto a conceder la amnistía a los condenados por el 'procés', una respuesta que el PP considera "capital" porque "a día de hoy" no conocen. Dicho esto, ha asegurado que espera que militantes del PSOE puedan acudir al acto "abierto" y "en la calle" en defensa de la igualdad de los españoles que ha convocado el PP el 24 de septiembre.

"Hago invitación expresa a todos, socialistas de carné, socialistas expulsados, socialistas de corazón, conservadores, liberales, es decir, a todos los españoles que hoy están preocupados porque se va a romper la igualdad entre todos los españoles", ha declarado Sémper en una rueda de prensa en la sede del PP, tras la reunión del comité de dirección que ha presidido Alberto Núñez Feijóo.

Sémper ha indicado que su partido considera que el acto del 24 de septiembre es un "acierto" porque cada vez se suma más gente y provoca más recelos en los adversarios. "Será una muestra de la libertad de expresión que queremos evidenciar y preservar en defensa de la igualdad", ha apostillado.

"CON FEIJÓO NO VA A HABER UNA LEY DE AMNISTÍA"

El portavoz del PP ha recalcado que con Feijóo no va a haber ley de amnistía, no se va a celebrar ningún referéndum ni Irene Montero no va a ser ministra de Igualdad, requisitos que, según ha dicho, le imponen a Sánchez los independentistas y ahora también Podemos.

Además, ha indicado que está generando "mucho ruido" con el intento de imponer un relato contra el resultado de las urnas que desprestigia las instituciones. "Salvo lo que haga el PSOE de Sánchez, todo para ellos está mal", ha dicho.

En este sentido, Sémper ha calificado de "inauditas" las reacciones contra la investidura de Feijóo: no aceptan el resultado electoral, el mandato del Rey ni la fecha elegida por la presidenta del Congreso

El portavoz del PP ha señalado que la "hipotética investidura de Pedro Sánchez va a depender de quienes tienen una lista de exigencias", en alusión a los independentistas. "Y yo todavía no he oído la respuesta de Pedro Sánchez", ha aseverado, para recordar que hasta hace poco el propio jefe del Ejecutivo sostenía que era inconstitucional sacar adelante una ley de amnistía.

Además, ha dejado claro que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y los jueces "lo hicieron bien" y cumplieron su papel en el intento de golpe del 1-O. "Los únicos que incumplieron la Ley y tensionaron la sociedad y política española fueron otros".

APOYA LAS PALABRAS DE AYUSO PIDIENDO ELECCIONES

Por eso, ha emplazado a Pedro Sánchez a aclarar con un 'sí' o 'no' si está "dispuesto a conceder la amnistía", ya que, según ha dicho, es "relevante" la respuesta del presidente del Gobierno y no la de otros dirigentes del PSOE o Sumar. "Y a día de hoy no la tenemos y para nosotros es capital", ha enfatizado.

Al ser preguntado cómo valora las palabras en un encuentro con 'El Mundo' de Isabel Díaz Ayuso, retando a Sánchez a convocar elecciones, Sémper ha admitido que le parece "muy bien" porque la investidura de Feijóo es "complicada" y "no hay voluntad de engañar a nadie".

"El escenario posible de no salir la investidura es que hubiera una investidura de Sánchez con los mimbres de los que hemos hablado antes, y en ese caso yo también le retaría a que convocara elecciones, claro. No sería sólo la señora Ayuso", ha declarado Sémper.

En este sentido, ha dicho que es "razonable" que lo que está sucediendo "se vuelva a someter a la consideración de los españoles" porque "esto cambia las reglas del juego" y "alterna notablemente no solo la tradición política sino la constitucional en España".