El PP justifica su rechazo al decreto ómnibus de escudo social porque pretende mantener "okupaciones ilegales"

Archivo - La portavoz del grupo parlamentario Popular, Ester Muñoz, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 25 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha justificado este martes el rechazo de su partido al decreto ómnibus de escudo social porque lo que pretende es que "se mantengan las okupaciones ilegales" y el PP está "completamente en contra" de eso.

Además, Muñoz ha asegurado que los pensionistas pueden estar "tranquilos" porque el rechazo al decreto 'ómnibus' en la Cámara Baja no hará que decaiga la revalorización de las pensiones sino que obligará al Gobierno a traer un decreto "limpio" solo con ese punto relativo a las pensiones.

Ese decreto ley recoge una revalorización del 2,7% con carácter general para las pensiones, así como otras medidas integradas en el conocido como escudo social que pasan por la prohibición de los desahucios o el corte de agua, luz y gas para personas vulnerables. El Gobierno afronta esta cita sin apoyos asegurados, ya que tanto el PP como Junts no dan por hecho su voto a favor y, junto con Vox, suman mayoría absoluta.

"VAMOS A DECIR 'NO' A ESE CHANTAJE"

En declaraciones en los pasillos del Congreso, Muñoz ha afirmado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez pretende en esta sesión "intentar salvar" que "no tiene legislatura" ni tiene Presupuestos, y "mezcla cuestiones rutinarias del día a día con algo importante" como la revalorización de las pensiones.

"Vamos a decir 'no' a ese chantaje. No vamos a permitir que se use como rehenes a los pensionistas de este país", ha enfatizado, para recordar que su formación ya registró una proposición de ley en noviembre para llevar a cabo esa revalorización de las pensiones pero entonces dijeron que "no les hacía falta el PP para nada".

Sin embargo, ha dicho que "hoy" están viendo "cómo efectivamente se necesita al Partido Popular". En este sentido, ha pedido al Gobierno sacar las pensiones de ese decreto de escudo social porque hay mayoría en la Cámara para aprobar esa revalorización.

Sin embargo, ha recalcado que no hay mayoría para "seguir validando la okupación ilegal" y "el Gobierno lo sabe". "Hay una cosa que es evidente. Nosotros no estamos a favor de la okupación ilegal y este decreto lo que pretende es que se mantengan las okupaciones ilegales", ha resaltado.

EL GOBIERNO ESTÁ EN PLAZO PARA TRAER A LA CÁMARA UN DECRETO "LIMPIO"

Dicho esto, ha aseguraado que el PP quería mandar un mensaje a todos los pensionistas de España: "Yo pienso en mis abuelos que son pensionistas. Pueden estar perfectamente tranquilos. El hecho de que hoy decaiga el real decreto no va a hacer que las pensiones no vayan a ser revalorizadas".

Así, ha indicado que el Gobierno "está en plazo para traer un decreto limpio" ceñido a la revalorización de las pensiones. "Por lo tanto, a todos los pensionistas que estén tranquilos. Esto no va a hacer que decaiga la revalorización", ha abundado, para añadir que si la Cámara Baja vota en contra del decreto de escudo social el Ejecutivo deberá "traer" de nuevo "un decreto limpio".

La portavoz del Grupo Popular ha señalado que el Ejecutivo debería dejarse de "triquiñuelas", con decretos que meten cuestiones diversas para mantenerse en el poder, y presentar los Presupuestos Generales del Estado (PGE).