PP lanza tres vídeos llamando al voto útil porque una victoria de Sánchez "avala su acercamiento" a Torra y Otegi

Actualizado 26/04/2019 11:22:36 CET

MADRID, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PP ha lanzado en redes sociales este viernes, día en que concluye la campaña electoral, tres vídeos con los que insiste en pedir el voto como único voto útil para evitar que vuelva a gobernar Pedro Sánchez y en los que advierte de que la victoria del PSOE "avala sus negociaciones con Torra y su acercamiento a Otegi".

Se trata de tres piezas de unos 50 segundos en los que se repite el mismo mensaje en tres escenas distintas situadas en el próximo 29 de abril, al día siguiente de las elecciones. Una familia, dos trabajadores y tres estudiantes, respectivamente, escuchan en las noticias la victoria de Sánchez, que le va a permitir "reeditar la coalición" con Pablo Iglesias (Unidas Podemos) para formar gobierno y que "avala" su posición respecto al independentismo catalán y vasco.

"Esto no cambia en cuatro años", le dice en el primer vídeo la mujer al marido, en aparente reproche por su voto el día anterior, a lo que la hija añade: "Y no digas que no lo sabías". "Ojalá fuera 28 otra vez", se lamenta el padre, mientras echa en su taza cereales de color azul hasta llenarla.

Los otros dos vídeos reproducen el mismo diálogo y mensaje pero con otros personajes: dos trabajadores en su furgoneta escuchando la radio y tres jóvenes que leen las noticias en internet. Las tres piezas terminan igual, con este mensaje: "Sólo hay un 28 de abril. Vota Partido Popular. El único camino para la España que quieres".

El PP cierra la campaña con esta llamada a evitar la división de voto entre las formaciones de derecha porque les restará escaños a todas ellas y facilitará que le correspondan al PSOE, por el reparto al aplicar la Ley D'Hont. Para los 'populares', sólo ellos tienen la posibilidad de ser alternativa a Sánchez si logran concentrar los apoyos.