El PP llama a Campo "ministro lima" por "pagar a sus socios" independentistas con la rebaja de la sedición

El ministro de Justicia explica que tanto este delito como el de rebelión ya no dan respuesta a las amenazas actuales

MADRID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PP ha advertido este martes al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que si lleva adelante la reforma del Código Penal para rebajar las penas contempladas por el delito de sedición, como "pago a sus socios" independentistas, pasará a la historia como el "ministro lima".

Así lo ha dicho el senador del PP Fernando de Rosa en una interpelación para saber las razones por las que el Gobierno justifica la reforma del Código Penal respecto al delito de sedición y sus penas.

El 'popular' ha pedido al titular de Justicia que sea "valiente" y explique que la motivación es un "pago", "indultar a sus socios condenados por sedición" en el Tribunal Supremo por el proceso independentista de Cataluña, entre ellos el exvicepresidente de la Generalitat y líder de ERC, Oriol Junqueras.

"Las leyes no se aprueban para un caso concreto, no 'ad hominen'. Estamos ante un Estado de derecho y ustedes están actuando en fraude de ley. Espero que no nos tengamos que arrepentir", ha dicho De Rosa. Además, ha apuntado que la reforma que se debe hacer sobre la rebelión es para plasmar las nuevas formas de cometerlo a través de las nuevas tecnologías y redes sociales como, a su juicio, ocurrió en el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.

En este sentido, ha reprochado que distintos miembros del Gobierno se hayan manifestado sobre esta reforma justificando que la intención es "acompasar comportamientos democráticos" y adaptarlo a las regulaciones de otros países europeos, como ha indicado la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo; o como el propio ministro de Justicia, que aseguró que las figuras de sedición rebelión "son propias del siglo XIX" cuando se pensaba en ataques "con tanques en la calle".

"En Europa se legisla la sedición o delitos contra la Constitución hasta con cadena perpetua", ha enfatizado el senado 'popular', al mismo tiempo que ha indicado que ha indicado que lo que quiere el Ejecutivo es "una reforma lima del Código Penal".

"SERRAR LOS BARROTES" DE LOS CONDENADOS POR SEDICIÓN

Así, ha avisado a Campo, al que ha acusado de no liderar la reforma completa de esta norma, que "va a pasar a la historia como el ministro lima, que quiere serrar los barrotes" de la prisión de los líderes independentistas condenados por el delito de sedición. "No quede como el ministro que ha querido solucionar los problemas personales a golpistas que han querido o han derribado el orden constitucional", ha pedido finalmente el senador del PP al titular de Justicia.

Sin embargo, Campo no ha compartido esta visión de De Rosa y le ha instado a "consultar" a sus compañeros de partido para recordar que Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), que ha estado vinculada al PP, también se habló de la "necesidad de reformar el delito de sedición".

Así, el ministro ha querido "entrar al trapo" y, además de señalar que el "derecho es un elemento vivo que tiene que responder a las necesidad de la sociedad en la que vive", ha reiterado de que el delito en cuestión es "decimonónico" y que, a pesar de que se ha reformado levemente tras su incorporación en el Código Penal en 1882, sigue dando "respuesta a una conducta propia de hace dos siglos".

El ministro ha querido hacer una distinción entre la rebelión y la sedición y ha subrayado que el primero es un delito contra la Carta Magna y el segundo contra el orden público. Así, ha indicado que el texto actual vincula ambos delitos, algo que trata de solventarse con la modificación legal.

RESPETO A LA SENTENCIA DEL 'PROCÉS'

En este sentido ha afeado al senador 'popular' que en su intervención haya calificado los hechos del 'procés' como rebelión, en vez de sedición porque no "respeta" la sentencia del Tribunal Supremo que se dio a conocer el pasado 14 de octubre. "No le diga a los españoles que el Supremo se ha confundido porque eso es deslegitimar la Justicia", ha espetado Campo.

La "cuestión", ha proseguido el ministro, "no es si se debe rebajar o endurecer" sino encontrar "en conjunto" la manera de solucionar los desafíos "contra el orden público, la paz pública y el reproche social que merece". Con ello, ha concluido que lo ocurrido en Cataluña es una "situación compleja y distinta a lo vivido en el pasado".

Pero también ha destacado que los tipos penales de la rebelión y la sedición fueron diseñados pensando en "amenazas que no concuerdan con problemas a los que hoy hay que dar respuesta". "Cuando una norma ya no se hace eco a la legalidad vigente deja de ser útil a la sociedad", ha remachado.

Así, sobre la comparación con las normas vigentes en otros países europeos, Campo ha señalado que precisamente los ejemplos que ha puesto el senador del PP como Alemania, Francia o Italia sobre la regulación de la sedición, contemplan penas inferiores a cinco años por delitos contra la Administración Pública. "Queda claro, los delitos más parecidos a la sedición en países del entorno se regula ante funciones del Estado y orden público", ha finalizado.