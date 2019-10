El PP no cree que la exhumación de Franco pueda movilizar votos aunque Sánchez ha hecho una "película"

Publicado 26/10/2019 10:56:58 CET

Elvira Rodríguez afea a Sánchez su posición "poco clara" en Cataluña y defiende que se hable con Torra, pero para instarle a cumplir la ley

MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La exministra de Medio Ambiente y candidata del PP por Madrid al Congreso, Elvira Rodríguez, considera que la exhumación del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos no va a movilizar el voto de la izquierda, a pesar de que el jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, ha hecho "una película" con este asunto.

En una entrevista concedida a Europa Press, Rodríguez ha señalado que la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, aseguró que la exhumación "iba a ser con taquígrafos pero sin luz, que no iban a hacer un circo mediático". "Y al final nos hicieron una película", ha apostillado.

Al ser preguntada si cree que esta exhumación movilizará el voto de la izquierda ante las generales del 10 de noviembre, la exministra ha respondido: "A mí me resulta muy difícil pensar que este tipo de cosas pueda movilizar el voto de nadie, dicho claramente". Eso sí, ha señalado que el PSOE "debe pensar que sí" moviliza y ha apostado por "cohetes electoralistas a todo meter".

CATALUÑA: SÁNCHEZ Y CALVO EN "POLI BUENO Y POLI MALO"

Por otra parte, Elvira Rodríguez ha afeado a Sánchez su posición "poco clara" sobre Cataluña y ha defendido el diálogo con las autoridades catalanas, pero para decir que se cumpla la ley. "Indudablemente hay mucha gente a la que le gustaría tener un gobierno que tuviera una posición más clara", ha indicado.

La exministra ha criticado que el Gobierno socialista apueste por dejar que "los problemas pasen" y sin "querer coger los teléfonos". "Yo no sé la manía que hay ahora en no hablar. Si hablar no hace daño. Y si tu no estás de acuerdo, lo que tienes que decir es que 'no' y lo que tienes que exigir es que cumplan la ley", ha manifestado.

En este sentido, ha indicado que, una vez que los tribunales se han pronunciado y el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y el del Parlament, Roger Torrent, insisten en que van a seguir "haciendo lo mismo", el Gobierno debe actuar y enviarle un requerimiento al presidente catalán para que cumpla la ley.

Después de que la vicepresidenta Carmen Calvo haya asegurado que si Torra rectifica habrá diálogo y habrá política, ha afirmado que parece que el Gobierno quiere dar "una de cal y otra de arena" y "pasar de puntillas" sin aclarar su postura.

Preguntada entonces si Sánchez está haciendo de "poli bueno" y Calvo de "poli malo", la también exsecretaria de Presupuestos ha contestado: "Sí claro, dejando pasar los días. Pero es que no pueden decir una cosa y la contraria".

Ante la situación en Cataluña, Rodríguez ha señalado que "hay que hablar" porque uno no puede "ponerse de espaldas y no hablar". Habrá que decir las cosas como son a los dirigentes catalanes", ha enfatizado, para añadir que están "infringiendo las leyes" y "ése no es el camino".

"No es que se les esté restando derechos, es que (los independentistas) no se quieren atener a las normas, es que no quieren estar dentro de la legalidad española y eso es algo que no se puede permitir", ha manifestado, para agregar que los independentistas pueden llevar su propuesta al Congreso y defenderla en el marco de la legalidad no de una manera "absolutamente inviable".

Después de que el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonés, haya advertido de que el camino a la independencia es "irreversible" y haya pedido volver a la Declaración de Pedralbes, Rodríguez ha indicado que esa declaración "se hizo a escondidas y de tapadillo". "Se dijo que no había y ahí estaba. Luego la presentaron. A mi me parece que no es el camino", ha advertido.

"El Gobierno primero fue como duro, después parece que está siendo blando. Yo no sé si está mirando para un futuro Gobierno que necesite los votos de ERC. Está en un posición muy poco clara frente a un problema muy importante en este momento en España", ha abundado la también exsecretaria de Estado de Presupuestos y expresidenta de la CNMV.

EL RECHAZO DE Cs A ESPAÑA SUMA

En cuanto a si cree que Albert Rivera (Cs) ha cometido un error por no apoyar España Suma a tenor de lo que dicen las encuestas, ha indicado que es una decisión que ha tomado "libremente" el partido naranja y ha agregado que ahora hay que mirar "hacia adelante" porque "el reloj para atrás solo conduce a la melancolía".

A su entender, si las encuestas "coinciden con el resultado final" en las urnas, "desde luego a Cs le hubiera ido mejor" en esa coalición con el PP. "A mi me da pena de que haya escaños de que se puedan perder en lo que se ha venido a llamar bloque de la derecha como consecuencia de la división entre partidos", ha concluido.