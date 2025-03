El PP no descarta llevar a Sánchez al TC por renunciar a presentar PGE y 'estirar' los aprobados por otro Congreso

Denuncia que Hacienda vete su ley para que el SMI no tribute alegando alteración presupuestaria y a la hora pacte lo mismo con Sumar

MADRID, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP está decidido a valorar "todas cuantas acciones considere que debe llevar a cabo" ante la renuncia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a presentar unos Presupuestos Generales del Estado para 2025. En este contexto, no descarta acudir al Tribunal Constitucional (TC) al considerar que el Ejecutivo no sólo está incumpliendo el mandato de la Carta Magna de presentar unas cuentas anuales, sino que, además, está 'estirando' unos presupuestos aprobados en 2022 por un Ejecutivo y un Congreso que ya no existen.

Así lo ha expuesto el vicepresidente segundo del Congreso y diputado del PP José Antonio Bermúdez de Castro en una entrevista al programa 'Parlamento' de Radio Nacional de España (RNE), en la que deja claro que no se pueden equiparar las prórrogas presupuestarias a las que han recurrido algunas comunidades del PP con la de los Presupuestos Generales del Estado.

"Una cosa es que en una legislatura se aprueben presupuestos y al año siguiente se tengan que prorrogar, y otra lo que está ocurriendo en esta legislatura, que estamos funcionando con unos Presupuestos que no son de este Gobierno, ni de esta legislatura, y que no han sido avalados por estas Cortes, sino por unas ya disueltas", ha aseverado el diputado 'popular' en la entrevista, recogida por Europa Press.

Y ENCIMA, CON "FRIVOLIDAD"

A su juicio, es "evidente" que eso "no es cumplir con el mandato que la propia Constitución le da al Gobierno", es decir, con "el deber de presentar presupuestos ante la Cámara". Además, se queja de que, encima el Gobierno esgrima, de una manera que considera "absolutamente frívola" que no los va a presentar "porque sería una pérdida de tiempo".

"Lo que está diciendo el Gobierno es que ha perdido la mayoría de esta Cámara, y ese es el problema. Lo que está ocurriendo en esta legislatura es que estamos dependiendo todos los días, en todas las leyes y en todas las políticas, de las exigencias de las minorías radicales independentistas, que, naturalmente, ponen semana tras semana precio político a cambio de sus votos", se ha lamentado.

Para Bermúdez de Castro esto "lo único que produce es un proceso de erosión sin precedentes de nuestra democracia". "Lo que no se puede es convertir la excepcionalidad y los instrumentos de excepcionalidad en normales", ha abundado.

Asimismo, el diputado 'popular' ha protestado por el uso que hace el Gobierno de coalición de la facultad que le confiere la Constitución para vetar la tramitación de iniciativas que supongan un aumento del gasto o una merma de ingresos. Y pone como ejemplo el que ha presentado a su proposición de ley y a otra similar registrada por Podemos para que el Salario Mínimo Interprofesional no tribute en el IRPF.

QUE ALGUIEN ME LO EXPLIQUE

"No tiene sentido es que se exprese disconformidad porque nosotros solicitemos que la subida del Salario Mínimo Interprofesional no tribute en el IRPF, y una hora después el Gobierno acuerde con la otra parte del Gobierno que el salario mínimo interprofesional no tribute en el IRPF. Que alguien me explique cuál es el argumento", ha reclamado.

En este contexto, ha insistido en que el Gobierno actúa con una "arbitrariedad permanente" que ahonda en la "degradación de la vida parlamentaria" y ha subrayado que "los vetos del Gobierno" en una coyuntura como la actual "no están justificados".

Según su tesis, el "Gobierno no puede alegar que tiene unas previsiones presupuestarias", porque no ha sido capaz de aprobar ni un techo de gasto ni unos nuevos Presupuestos y gobierna con los de 2023 prorrogados. "Necesariamente se han tenido que liberar partidas de gasto porque ya han sido ejecutados y lo que no puede es vetar iniciativa tras iniciativa lo que presenta el PP diciendo que supone un incremento de gastos o una disminución de ingresos", ha explicado.

"El instrumento para llevar a cabo ese programa de investidura son los presupuestos, y no ha sido capaz ni siquiera de presentarlos y mucho menos de aprobarlos. Eso da cuenta de la debilidad que tiene este Gobierno y da cuenta de esa situación de interinidad que estamos viviendo, que no corresponde con el modelo constitucional", ha concluido.