El PP no descarta reprobar a Sánchez si no va al Senado pero aún aguarda a que Moncloa le ofrezca otra fecha

Publicado 22/01/2019 19:27:05 CET

MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PP no descarta reprobar al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, si no comparece este jueves en un Pleno extraordinario en el Senado para explicar la reunión que mantuvo en diciembre con el presidente de la Generalitat, Quim Torra. Eso sí, no quiere adelantar iniciativas y aún aguarda a que Moncloa le ofrezca otra posible fecha, han informado fuentes de la dirección nacional del partido.

El Senado mantiene para este jueves la celebración de ese Pleno extraordinario para que comparezca Sánchez, a pesar de que el Gobierno ha respondido en público que no acudirá. El jefe del Ejecutivo participa este miércoles y jueves en el Foro Económico Mundial que se celebra en Davos (Suiza).

Fuentes de la Cámara Alta han explicado a Europa Press que desde el Gobierno no se ha dado ninguna respuesta, de momento, a la convocatoria de Pleno que se le comunicó el martes pasado, por lo que esa sesión sigue adelante y sólo se suspenderá si lo decide por unanimidad la Junta de Portavoces (se reunirá el jueves por la mañana) o el PP retira la solicitud.

Desde el grupo mayoritario se ha confirmado que no hay intención de dar marcha atrás, pero que si el Gobierno ofrece una fecha alternativa la aceptarán, para lograr que Sánchez comparezca ante la Cámara Alta y responda sobre su conversación con Torra y el documento con sus reivindicaciones que éste le entregó.

"VERGÜENZA" QUE NINGUNEE AL SENADO

Fuentes de la dirección nacional del PP subrayan que "no les vale" con que el Gobierno envíe al Senado a la titular de Política Territorial, Meritxell Batet, u otro ministro. A su entender, es una "vergüenza" el ninguneo de Pedro Sánchez al Senado.

Por lo pronto, el PP aguarda a que Moncloa les pueda ofrecer otra fecha en la que pueda comparecer Pedro Sánchez. En el caso de que esa opción no salga adelante, el partido no descarta reprobar a Sánchez, aunque aún no hay una decisión tomada, han añadido las mismas fuentes consultadas.

Si el Pleno finalmente tiene lugar sin el presidente del Gobierno, se producirá probablemente un debate entre los grupos parlamentarios que quieran participar. Desde el PSOE se denunció ayer esta "escenificación" del PP que "lo único que pretende" es "quizás lanzar una cortina de humo" para tapar que el portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, exdirector general de la Policía, "está en el centro de la operación Kitchen", en palabras de la 'número dos' de PSOE, Adriana Lastra.