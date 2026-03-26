El PP no entiende el "enfado" de Vox y le pide que deje de echarle la "culpa" de sus problemas internos

Archivo - El secretario general del PP, Miguel Tellado, y la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 12 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP no entiende el "enfado" que ha visibilizado públicamente Vox este jueves y le ha pedido que deje de echar la "culpa" de sus problemas internos a Alberto Núñez Feijóo. Los 'populares' consideran que ambos partidos deben dedicarse a "trabajar" para dar un gobierno cuanto antes a Extremadura.

"Pues no entiendo su enfado. Estamos trabajando en una mesa de negociación. Hemos acordado respeto entre las partes a las cuestiones que se están debatiendo y creo que se ha desbloqueado la negociación (en Extremadura)", ha declarado el secretario general del PP, Miguel Tellado, al ser preguntado por esas críticas de la formación de Santiago Abascal a su partido.

En concreto, Vox ha tachado de "cobarde" al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a quien responsabiliza de las acusaciones de malversación, al tiempo que ha achacado al entorno de 'Génova' las denuncias de los críticos del partido sobre supuestas irregularidades.

"Tratan de embarrar a Vox porque saben que en los próximos meses vamos a ver todos los casos de la Kitchen y a todos los políticos del PSOE embarrados en la corrupción. Por eso están soltando estas mentiras", ha declarado el secretario general de Vox en el Congreso, José María Figaredo.

TELLADO: "CREO QUE VA TODO MUY BIEN"

Al ser preguntado por esas manifestaciones de Vox acusando a Génova de poner zancadillas, Tellado ha dicho que no entendía el "enfado" de Figaredo y ha subrayado que ese partido "ha vuelto a la mesa de negociación que se había finalizado a inicios de este mes". "Volvemos a hablar y eso es muy buena noticia", ha resaltado Tellado.

En este sentido, se ha mostrado optimista con la marcha de las negociaciones. "Yo creo que va todo muy bien, francamente bien. Nos hemos vuelto a sentar en la mesa y por lo tanto creo que es muy buena noticia que trabajemos pensando en darle a Extremadura un gobierno estable, un gobierno que mejore la calidad de vida de los extremeños y es en lo que estamos todos", ha dicho a los periodistas en los pasillos del Congreso.

Así se ha pronunciado un día después de la reunión de PP y Vox en Mérida, a la que asistieron tanto Tellado como Figaredo. A su término ambos partido admitieron que continúan negociando para formar gobierno en Extremadura con "absoluta lealtad y absoluta sintonía", al tiempo que descartaron un acuerdo antes de Semana Santa.

MUÑOZ: "LOS CIUDADANOS ESPERAN UN PACTO COMO AGUA DE MAYO"

Previamente, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha apelado a la responsabilidad de Vox porque, según ha dicho, los ciudadanos extremeños "están esperando ese pacto como agua de mayo". Por eso, ha expresado su confianza en que las negociaciones en Extremadura llegaran a "buen puerto" porque es lo que "merecen" los extremeños.

"Y creo que lo de buscar culpables fuera tiene las patas muy cortas. Hace unas semanas toda la culpa era de la señora Guardiola y ahora toda la culpa es de Feijóo. Nunca ha sido culpa de ninguno de los dos. Lo que conviene es que pongamos un gobierno en marcha cuanto antes", ha demandado Muñoz.

En este sentido, la portavoz del Grupo Popular ha pedido a Vox que deje de "hacer tantas declaraciones" y "se dediquen a trabajar" por lo que piden los extremeños. "Yo creo que es lo que está el Partido Popular, lo hemos demostrado, se ha visto abiertamente", ha manifestado.

Según Muñoz, cuando han salido informaciones con las que el Partido Popular "no estaba de acuerdo", ha salido a decir que no "era cierto". "Por lo tanto, el Partido Popular ha sido muy transparente. Todos queremos ayudar, todos queremos que haya un gobierno cuanto antes", ha abundado.

Dicho esto, la portavoz parlamentaria del PP ha pedido a Vox que "dejen de culpar fuera de las cuestiones internas que tengan" y que las "solucionen como puedan" y "cuando quieran" pero que "no echen la culpa a los demás".

BENDODO: "NINGUNA NEGOCIACIÓN ES FÁCIL"

Por su parte, el vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha admitido que "ninguna negociación es fácil" porque "todas tienen sus flecos", pero se ha mostrado "convencido" de que el Partido Popular y Vox llegarán a un "buen acuerdo" en Extremadura, Aragón y Castilla y León.

En declaraciones a los medios de comunicación a las puertas del Congreso, Bendodo ha indicado que el diálogo "muchas veces culmina en acuerdo y otras veces no". "Yo tengo esperanzas, confianza y la responsabilidad de mi partido, y estoy convencido que la responsabilidad de Vox también se va a producir, porque evidentemente no podemos defraudar las expectativas de crecimiento en Extremadura y en las demás comunidades autónomas que se han depositado en las urnas por los ciudadanos", ha declarado.

En este punto, el vicesecretario del Partido Popular se ha mostrado convencido de que PP y Vox "van a llegar a un buen acuerdo por los extremeños, por los aragoneses y por los castellanos y leoneses".

Al ser preguntado si Tellado estará en esas negociaciones pese a que hay presidentes autonómicos que no quieren interferencias de Génova, Bendodo ha replicado: "Yo no he oído eso. Evidentemente, la dirección nacional es la que dirige los pactos y las negociaciones, respetando siempre los criterios de nuestros presidentes autonómicos".