El PP no ve necesaria la coalición con Cs en Galicia pero se abre a que cargos de Ciudadanos puedan ir en sus listas

Antes de verse esta tarde con Arrimadas, Casado pide analizar en cada territorio qué formula optimiza más los votos

MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular quiere llegar a un acuerdo con Ciudadanos ante las elecciones del próximo 5 de abril en Galicia y País Vasco, pero tiene claro que en el primer caso la candidatura que lidera Alberto Núñez Feijóo ya aglutina al centro-derecha. Eso sí, ofrecen al partido naranja la posibilidad de que algunos de sus cargos puedan incorporarse a la lista del PP en esa comunidad.

Así lo han asegurado este martes el secretario general del PP, Teodoro García Egea, y el vicesecretario de Comunicación del partido, Pablo Montesinos, justo antes de la reunión que esta misma tarde mantendrán el presidente nacional de su partido, Pablo Casado, con la portavoz parlamentaria de Cs, Inés Arrimadas. Este encuentro se produce a dos días de que se acabe el plazo para registrar coaliciones electorales para las gallegas y tres días en el caso de las vascas.

El propio Casado ha anunciado ese encuentro con Arrimadas -aunque sin desvelar la fecha-- en una entrevista en esRadio, donde ha señalado que paralelamente seguirán los contactos entre su número dos, García Egea, y el diputado de Ciudadanos José María Espejo con el fin de "intentar que haya un acuerdo".

Casado ha puesto la vista en el largo plazo asegurando que el objetivo debe ser que PP y Cs vayan "juntos a las urnas" en las próximas elecciones generales con el fin de echar a la izquierda del Gobierno, ya que no es una "maldición bíblica" que "no se pueda revertir". En el caso de las autonómicas, ha indicado que hay que centrarse en cada comunidad para ver con "qué formula se optimiza más" el voto.

Así, y en el caso del País Vasco, ha señalado que Cs no tiene representación institucional, "ni siquiera municipal", pero ha dicho que pueden "reeditar una unión de los distintos" porque comparten los mismos "principios constitucionalistas". Se trata, ha proseguido, de analizar esta semana cuál es la mejor fórmula.

En cuanto a Galicia, Casado ha recalcado que el PP es "una marca que ya aglutina a todo el electorado de centro-derecha en sus siglas" y ha agregado que es como si en Andalucía "en sus años hegemónicos renunciara a sus siglas para ir con el Partido Andalucista".

EGEA DEFIENDE OTRO TIPO DE COLABORACIÓN EN GALICIA

García Egea -que ha asistido a un encuentro informativo organizado por el Fórum Europa-- ha afirmado que la "'formula de España Suma funcionó en Navarra" y espera que "funcione" en el País Vasco el próximo 5 de abril. En el caso de Galicia, "no hay desunión ni fragmentación del centro-derecha" porque está "aglutinado en torno al proyecto del PP".

"No se cumplen las condiciones bajo las que España Suma optimiza ese espectro electoral (en Galicia). Pueden existir otro tipo de colaboraciones y por eso estamos tendiendo la mano a Ciudadanos para buscar esa fórmula para seguir siendo la opción favorita de los gallegos", ha reiterado el secretario general del PP.

En parecidos términos se ha expresado el responsable de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, al afirmar que en Galicia el centro-derecha "está aglutinado" en las siglas del PP y ha subrayado que cuentan con el "mejor candidato", Alberto Núñez Feijóo.

"Lo que planteamos en Galicia es que en esas siglas del PP estamos dispuestos a dialogar, a negociar y a acordar con Cs para si hay algún cargo de Ciudadanos que quiera formar parte de las siglas del PP, ahí estará Alberto Núñez Feijóo y el PP para que siga ganando, que lo va a hacer a buen seguro y por mayoría absoluta".

ÁLVAREZ DE TOLEDO CONFÍA EN EL ACUERDO

Por su parte, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, se ha mostrado "segura" de que "no van a saltar por los aires ninguno de los esfuerzos" para que PP y Cs lleguen a un acuerdo. Eso sí, ha reconocido que ella no está en las negociaciones y que no podía ofrecer más detalles.

Álvarez de Toledo ha afirmado que es una "urgencia democrática" que esas reagrupación de los constitucionalistas salga adelante y se h a mostrado convencida de que "todo el mundo va a estar a la altura". "Solo pido voluntad, que sé que mi grupo la tiene, para que esto salga adelante", ha manifestado en declaraciones a los periodistas tras la reunión de la Junta de Portavoces del Congreso.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, también ha hablado de este asunto asegurando que Feijóo ha sabido pactar con los ciudadanos de Galicia para tener mayoría absoluta y ha pronosticado que volverá a revalidarla el próximo 5 de abril.

Dicho esto, Almeida ha señalado que su partido está planteando "distintas fórmulas de colaboración" al partido naranja ante esos comicios y mostrando "generosidad". De hecho, ha recalcado que si este tipo de acuerdos se hubieran hecho antes de las generales, ahora estarían gobernando