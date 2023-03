El PP no ve "novedades" en Kitchen para tomar medidas contra Fernández Díaz: "Cuando hemos tenido actuar, hemos actuado

'Génova' esperará a la decisión judicial y si hay condena para tomar más medidas contra el exministro, suspendido de militancia en 2021



MADRID, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado este miércoles que no ve "novedades" en el caso Kitchen para tomar medidas ahora contra el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz. Además, ha recalcado que el PP cuando ha tenido que actuar, ha actuado, en alusión a la decisión de suspenderle provisionalmente de militancia que se aprobó en julio de 2021 tras decidir el juez procesarle.

Así se ha pronunciado Gamarra en una rueda de prensa en la sede del PP para pedir una comisión de investigación sobre el llamado 'caso Mediador', al ser preguntada si el PP siente el mismo bochorno con el llamado 'caso Kitchen' y si el partido tomará alguna medida disciplinaria contra Fernández Díaz, después de que la Fiscalía Anticorrupción pida para él 15 años de cárcel.

Gamarra ha señalado que este caso "tiene bastantes años, no es actualidad y no hay nada nuevo". "Cuando hemos tenido que actuar hemos actuado. Como no hay novedades, no hay nada más que comentar", ha manifestado.

DICE QUE EL CASO KITCHEN "TIENE MÁS DE UNA DÉCADA"

Dicho esto, la secretaria general de los 'populares' ha subrayado que, a diferencia del 'caso Kitchen', que "tiene más de una década", el 'caso Mediador' "sí que es de máxima actualidad" y "acaba de saltar".

"Y afecta al Gobierno de España, y afecta al presidente del Gobierno y afecta al grupo parlamentario que respalda al presidente", ha manifestado, para añadir que "está claro cuál es la actualidad y dónde están las responsabilidades políticas y las explicaciones que se deben pedir y exigir".

El PP esperará a una decisión judicial en el llamado 'caso Kitchen' para tomar más medidas contra el exministro Fernández Díaz, que ya fue suspendido provisionalmente de militancia en julio de 2021 tras decidir el juez procesarle por esa investigación relativa al espionaje parapolicial al extesorero del PP Luis Bárcenas, según han señalado fuentes de la cúpula del partido.

El pasado viernes, la Audiencia Nacional dio carpetazo de forma definitiva a la investigación sobre la 'Operación Kitchen', descartando investigar la supuesta participación de la ex secretaria general del partido María Dolores de Cospedal.

Esta decisión de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional coincide con la presentación por parte de la Fiscalía Anticorrupción de su escrito de acusación, en el que pide condenar a Fernández Díaz a 15 años de cárcel por 'Kitchen', una operación que habría nacido en su departamento sin que puedan descartarse que en el mismo participaran "personas de diferentes instancias".