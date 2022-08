El PP pide la comparecencia de Raquel Sánchez en el Congreso por el tren atrapado en el incendio de Bejís

MADRID, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PP ha pedido la comparecencia urgente en el Congreso de la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, para informar de los incidentes producidos en el tren de Renfe entre Valencia y Zaragoza que tuvo que interrumpir su marcha al encontrarse con el incendio de Bejís (Castellón), un episodio que provocó varios heridos de gravedad.

"Es una frivolidad intolerable que la ministra no haya dado ninguna explicación tras 24 horas del episodio de pánico vivido en el tren Valencia-Zaragoza --ha escrito en su cuenta de Twitter el portavoz de Transportes del PP, Andrés Lorite--. ¿Por qué no se cortó la circulación a causa del incendio de Bejís? ¿Por qué no había interventor a bordo?".

La petición de comparecencia, que tendrá que ser aprobada por la Diputación Permanente del Congreso, ha sido anunciada por la diputada del PP por Alicante y portavoz adjunta del Grupo Popular, Macarena Montesinos de Miguel, en un mensaje en Twitter en el que ha aprovechado para trasladar su solidaridad con los afectados y apoyo a los efectivos que trabajan contra los incendios.

El mensaje va acompañado con un vídeo de las declaraciones del diputado autonómico del PP Miguel Barrachina Ros, en las que se pregunta "cómo se envía un tren desde Valencia a un municipio evacuado dos horas antes por un grave incendio".

¿PERO CÓMO ENVIAN UN TREN A UN MUNICIPIO INCENDIADO Y EVACUADO?

"¿Cómo es posible que se desaloje el municipio de Toras a las cuatro de la tarde y con posterioridad salga un tren desde Valencia en dirección a Torás y llegue dos horas y media más tarde al municipio incendiado y evacuado por la Generalitat de Torás? Cabe preguntarse si el nivel de coordinación que existe entre las distintas administraciones es el adecuado", ha denunciado Barrachina.

El PP también ha exigido la comparecencia en el Senado de la titular de Transportes para que dé las explicaciones pertinentes de "por qué no se dio la orden de suspender el tráfico del convoy".

El incidente se saldó con tres heridos de carácter grave por quemaduras y entre 8 y 10 leves al salir de los vagones cuando el convoy detuvo el martes su marcha entre Masadas Blancas y Barracas para regresar a Caudiel ante la proximidad del incendio de Bejís.