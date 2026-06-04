El PP pide la dimisión de la directora de la Guardia Civil y de Marlaska tras 'caso Leire': "Es delincuencia de Estado"

Archivo - La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra. Archivo. - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha pedido este jueves la dimisión de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, y del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras las revelaciones del 'caso Leire' que, a su juicio, reflejan la existencia de una "delincuencia de Estado".

"Tienen que irse todos, empezando por la directora de la Guardia Civil y terminando por el presidente del Gobierno, pasando por el ministro del Interior. España ya no necesita más explicaciones, necesita unas urnas para iniciar cuanto antes la reconstrucción nacional", ha declarado Ezcurra en una rueda de prensa en la sede nacional del PP.

Así se ha pronunciado después de que un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil incorporado al sumario del 'caso Leire' señale que la exmilitante socialista Leire Díez mantuvo encuentros con la directora del Instituto Armado para que "iniciara actuaciones administrativas" contra los propios agentes investigadores.

MERCEDES GONZÁLEZ "ESTÁ TARDANDO EN MARCHARSE"

Ezcurra ha dicho desconocer si "todo el PSOE es como Pedro Sánchez" pero sí que sabe que "no toda la Guardia Civil es como su directora general o como su DAO", ha manifestado. A raíz del sumario, también se ha conocido que el jefe de la UCO hasta 2025 desveló presiones para "ponerse de perfil" en la investigación del hermano de Sánchez y se apunta a una reunión a la que tambien asistió el DAO, el teniente general Manuel Llamas.

"Así que la directora de la Guardia Civil está tardando en marcharse, está tardando en marcharse por intentar laminar a sus propios compañeros", ha proclamado Ezcurra, que ha resaltado que el ministro del Interior "también tiene que marcharse porque ha convertido su departamento en el epicentro de la cloaca".

La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP ha asegurado que le parece "muy triste que alguien que un día fue juez", como Marlaska, "hoy esté avalando ataques tan brutales contra investigaciones judiciales".

Ezcurra ha asegurado que no están hablando de "una trama aislada en el Ministerio de Transportes ni de una trama de pillaje en Ferraz", sino que es "delincuencia de Estado". A su entender, se trata de "un poder que ha confundido el Gobierno con el partido" y "el partido con la familia, "la familia con el Estado y el Estado con Pedro Sánchez". "Todas las tramas desembocan en el mismo punto y todas apuntan a una sola persona, el Uno, el One", ha finalizado, en alusión a Pedro Sánchez.

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