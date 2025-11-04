PP pide la dimisión de Torres y Yolanda Díaz replica que solo les queda hacer senador a Mazón para completar el "circo"

La portavoz del PP en el Senado, Alicía García, interviene durante una sesión plenaria, en el Senado, a 22 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha reclamado la dimisión del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, al que ha calificado de "conseguidor" de la trama Koldo a tenor del contenido del último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. E incluso ha deslizado que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, queda salpicada también en dicho documento.

Por su parte, la también ministra de Trabajo ha acusado a la bancada 'popular' de hacer de la Cámara Alta un "circo" del que solo le queda designar al presidente en funciones de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, como senador para completar el "esperpento" que, a su juicio, al que han convertido el Senado.

Durante la sesión de control al Gobierno en la Cámara Alta la portavoz del PP ha lanzado que hasta ahora creían que Díaz solo guardaba "silencio" ante los presuntos casos de corrupción del PP, pero acto seguido ha aseverado que Díaz se ve también salpicada por el informe de la UCO e implicada en la "corrupción del sanchismo".

Con ello aludía a un extracto de dicho informe de este departamento del Instituto Armado en el destaca la "influencia" que llegó a tener Koldo García aprovechando su condición de asesor de José Luis Ábalos para que diferentes organismos públicos validaran las mascarillas que el Gobierno canario de Ángel Víctor Torres, ahora ministro de Política Territorial, quería adquirir de Soluciones de Gestión, la empresa relacionada con Víctor de Aldama, llegando a "implicar a los ministros de Transportes y Trabajo".

En este sentido, advierten que dicha influencia "no se limitaba a la Administración canaria, sino que se extendería hasta a la administración central, consiguiendo implicar a los entonces ministros de Transporte y de Trabajo".

Ante las palabras de la senadora 'popular', Díaz ha contestado que el Instituto de Seguridad y Salud en el Trabajo, radicado en Sevilla, valida todas las mascarillas en pandemia y también en la actualidad con una gran labor que ha agradecido.

Por otro lado, García ha ironizado que Torres, al que se presentaba como "ministro ejemplar", se le retrata a su juicio en el documento de la UCO como un "conseguidor de la trama Koldo"." Esto es una vergüenza, tiene que dimitir o ser cesado y usted, señora Díaz, hoy la UCO dice que usted es la certificadora de las mascarillas de Torres", ha espetado.

La portavoz del PP ha bromeado con el lapsus de la propia vicepresidenta segunda en la última sesión de control en el Senado para cuestionarle si hay "Gobierno de corrupción para rato" y hasta cuando va a alargar la vida de un Ejecutivo "acabado y bajo sospecha".

"A España le consta que usted sostiene un Gobierno de corrupción de un farsante, Pedro Sánchez... Ese que hoy se escabulle y que a usted le obliga a dar la cara, que a usted le obliga a comerse el marrón de su propio Gobierno", ha exclamado.

Luego ha sostenido que el Tribunal Supremo apunta ya a la financiación irregular del PSOE, una de las "líneas rojas" marcada por Sumar, a raíz del auto en el que insta a la Audiencia Nacional a investigar los pagos en metálico que efectuó el PSOE a Ábalos y que el exministro se acerca a ser juzgado por pertenecer presuntamente a una organización criminal.

"Usted no gobierna, solo resiste. La vicepresidenta se ha comido a la sindicalista", ha concluido García para achacar a Díaz que es "avalista de la corrupción sanchista" y la "muleta" del jefe del Ejecutivo.

Por su parte, Díaz ha reformulado la pregunta de la senadora para preguntarla hasta cuándo va a sostener el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, la "farsa" en la Comunidad Valenciana con un Mazón que, a su juicio, volvió a perpetrar una "humillación" a las víctimas de la dana durante su comparecencia para anunciar su dimisión.

En este sentido, ha culpado a Feijóo de que Mazón retenga su acta de diputado autonómico, algo que no se puede permitir "ni un día más", y ha cargado contra la gestión de los gobiernos autonómicos del PP, desde la crisis de los cribados de cáncer en Andalucía hasta las muertes en residencias de mayores en Madrid durante la pandemia.

Mientras Díaz estaba haciendo estas referencias el presidente del Senado, Pedro Rollán, ha solicitado a Díaz que permitía durante la sesión cierta contextualización de los oradores pero rogaba que se ajustaran a la medida de lo posible al objeto de la pregunta.

Díaz ha proseguido al recriminar que el PP ha sostenido "sin rubor" a Mazón como cargo público y ha reprochado también a Vox que es cómplice de que el presidente valenciano mantenga su acta de diputado en vez de convocar elecciones, espetando que no quieren comicios porque saben que los van a perder.