El PP pide al Gobierno que negocie la financiación con todas las CCAA como hizo Rajoy y no con ERC para "comprar votos"

MADRID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructura del PP, Juan Bravo, ha pedido al Gobierno de Pedro Sánchez que negocie la financiación con todas las comunidades autónomas, como lo hizo el expresidente Mariano Rajoy, y no solo con ERC en un intento de "comprar votos". No obstante, muestra sus dudas de que esta propuesta vaya a aprobarse en el Parlamento porque sus socios de investidura ya la han criticado.

Así lo ha manifestado en una entrevista en 'Espejo público' de 'Antena 3', recogida por Europa Press, en la que también ha aseverado que es innecesario "entrar en el contenido" del nuevo modelo del Ejecutivo, dado que éste "sale viciado" desde el principio.

"No es una financiación extraordinaria. Eso es mentira", ha señalado el vicesecretario 'popular' al ser preguntado por los 21.000 millones de euros que ha anunciado el Gobierno que repartirá a las comunidades autónomas. "El reparto incorpora en esos 21.000 millones impuestos que ya son de las comunidades autónomas", ha matizado.

Juan Bravo ha achacado también a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, haber negociado con "un partido independentista, que no cree en España, lo que se hace con el dinero de todos". Además, ha recordado que los socialistas "son los mismos que hicieron el sistema anterior en 2009".

En este contexto, ha planteado que el nuevo sistema se negocie con todas las Comunidades Autónomas en una mesa "multilateral", de manera "transparente" y compartiendo con todas ellas cuáles son las necesidades.

De hecho, ha recordado que los retos de las autonomías son muchos sobre todo en Sanidad y en políticas sociales y ha adelantado que van a ser más porque ahora hay unos 10,5 millones de personas mayores, pero en unos años serán cerca de 15 millones.

"Va a haber una tensión", ha exclamado para concluir que solo esa necesidad ya requiere un nuevo sistema de financiación "pero compartido, con solidaridad, atendiendo a las variables, con el tema de las inversiones". En su opinión, esto es "mucho más serio que presentar un documento de 'powe point'".

EL PP TRATÓ DE MODERNIZAR LA FINANCIACIÓN

Dicho esto, ha asegurado que la también vicepresidenta primera "ha faltado a la verdad" al decir que el expresidente Rajoy no hizo nada por actualizar el modelo de financiación. Por ello, ha recordado que, en 2017, el entonces presidente hizo una "conferencia de presidentes" en la que se acordó abordar un nuevo modelo de financiación, algo que, ha señalado, se ratificó en la Conferencia de Política Fiscal y Financiera.

En aquel momento, ha recordado, se le pidió a cada comunidad autónoma que nombrara un experto y se formó un comité de expertos que hizo un informe concluido a final de año 2017. Pero ese proyecto, ha lamentado, se suspendió porque "estaban los presupuestos y vino la moción de censura".

Juan Bravo ha puesto esta forma de proceder como ejemplo de cómo se deben hacer las cosas y ha vuelto a reclamar que el nuevo sistema de financiación autonómica se realice negociando con todas las comunidades autónomas y no sólo con los partidos independentistas.

Asimismo, el 'popular' se ha retrotraído a las elecciones de 2023 que ganó Feijóo. Así, ha explicado que cuando el líder del PP intentó la investidura, "uno de los seis pactos que le ofreció a Sánchez fue la financiación autonómica". Ha añadido que también se lo propuso en septiembre del año 2024, cuando se reunieron los presidentes autonómicos e hicieron un documento de base sobre un sistema de financiación autonómico.

"Jamás nos llamaron", ha lamentado Bravo sobre el silencio del Ejecutivo frente a aquellas iniciativas del PP. Y ahora, ha añadido, el Gobierno ha presentado un "power point" de financiación autonómica y "jamás llamó ni a los consejeros, ni al Partido Popular, ni a nadie".

UN "INTENTO DE COMPRAR VOTOS"

Por ello, se ha cuestionado retóricamente por qué el Ejecutivo ha comenzado ahora esta operación de remodelación del modelo y les ha acusado de intentar "comprar votos para que Sánchez siga siendo presidente" y Montero "vicepresidenta": "Es sorprendente que en siete años y medio no hayan hecho nada y lo hagan ahora, cuando ya se van a las elecciones".

Además, considera que esta propuesta de financiación también la presenta por que plantea beneficiar a Andalucía donde María Jesús Montero se presentará como cabeza de lista en las elecciones autonómicas.