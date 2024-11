El PP pide al Gobierno reasignar fondos europeos para la DANA y denuncia el "chantaje" de Sánchez con los PGE

"Someter a la aprobación del PGE las ayudas es intentar beneficiarse políticamente de lo que sucede, y eso es malo y feo", asegura Pons

El vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, considera que es una "maldad" que el Gobierno pretenda vincular las ayudas a los damnificados por la DANA al proyecto de Presupuestos y ha afirmado que hay "mecanismos" para evitarlo, como la vía del decreto ley o la reasignación de fondos europeos. Así, ha señalado que la Comisión Europea ya ha trasladado que va a ser "muy flexible" a la hora de permitir a España reasignar fondos Next Generation.

"Someter a la aprobación del presupuesto las ayudas es intentar beneficiarse políticamente de lo que está sucediendo, y eso es malo y es feo", ha denunciado González Pons en una entrevista en Onda Cero, que ha recogido Europa Press.

Tras el plan de ayuda de 10.600 millones de euros por la DANA, González Pons ha mostrado su "esperanza" en que el plan de ayudas llegue a los valencianos "porque es urgente" y ya tienen "la experiencia de lo que ha sucedido en La Palma, donde solo han llegado 100 millones de los 400 que se prometieron".

"INTENTAR SACAR TAJADA POLÍTICA, NO LO VOY A CALIFICAR"

El eurodiputado valenciano ha recriminado duramente al Gobierno que vincule los Presupuestos con las ayudas por la DANA. "Intentar sacar tajada política presupuestaria de lo que ha sucedido no lo voy a calificar. Porque no creo que sea el momento de calificarlo, pero no está bien. Es malo, de maldad", ha aseverado.

En este punto, ha afirmado que hay mecanismos para aprobar las ayudas y ha explicado que cuando ha ocurrido algo así se hace un decreto ley, se lleva al Congreso de los Diputados "y se convalida con el apoyo de todo el mundo".

Además, ha indicado que la Comisión Europea, tras la reunión que mantuvo este martes con el comisario europeo de Gestión de Crisis, ha decidido permitir a España reasignar Fondos Next Generation a la recuperación de Valencia. Según ha agregado, va a "muy flexible" a la hora de permitir a España reasignar "todos los fondos Next Generation que necesite para destinarlos a la reconstrucción de Valencia".

"Se pueden asignar nuevos objetivos y hacer que el flujo de los fondos, que no ha sido gastado y es muchísimo, se dedique a la reconstrucción", ha indicado, para añadir que "es una vía que la Comisión le propuso el lunes al ministro Albares", titular de Exteriores.

Por todo ello, González Pons ha insistido en que dispone de "muchos mecanismos extra presupustarios" que atienden a la urgencia de la situación que ha provocado la DANA sin necesidad de que esas ayudas pasen por el presupuesto, algo que ha calificado de "chantaje".

ACERCAR LA ADMINISTRACIÓN A LOS DAMNIFICADOS

Pons ha compartido la necesidad de que la administración acerque sus gestiones a los damnificados por la DANA y ha recordado su experiencia en 1982, cuando pasó "unos diez días quitando barro en Alcira y evaluando daños". Según ha dicho, entonces era estudiante y fueron "casa por casa rellenando la documentación".

"Y de aquella época mía de estudiante, de las cosas que tengo grabadas en la memoria, era la dificultad de las personas mayores y de las personas heridas para evaluar sus propios daños y para poder tramitar la documentación que necesitaba", ha relatado.