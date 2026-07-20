El PP pide la "nulidad de oficio" de la instrucción que amplía la concesión de nacionalidades con la 'ley de nietos'

Archivo - La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, interviene en un acto, en Palo Alto, a 14 de octubre de 2025, en Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha anunciado este lunes que su partido ha solicitado "la nulidad de oficio" de la instrucción que dictó el Ministerio de Justicia y que amplía la concesión de nacionalidades a través de la llamada 'ley de nietos', un paso que también reclamó Vox hace un par de semanas.

En una rueda de prensa en la sede del PP, tras la reunión del comite de dirección que ha presidido Alberto Núñez Feijóo, Ezcurra ha destacado que la Junta Electoral Central (JEC) ha "tirado de las orejas" al Gobierno de Pedro Sánchez por esa instrucción que "infla el censo exterior más allá de lo que dice la ley", en alusión a la Ley de Memoria Democrática que incluye una disposición adicional para otorgar la nacionalidad española a descendientes de exiliados españoles.

El pasado viernes, la JEC ya exigió motivar en qué provincia se inscribe a los electores nacionalizados por la 'ley de nietos' y pidió a la Oficina del Censo que dé instrucciones a los consulados sobre los criterios para elegir el lugar donde podrán votar.

Ante las declaraciones de Feijóo asegurando que el PP usará todos los mecanismos legales para evitar que se "regalen nacionalidades", Ezcurra ha confirmado que el PP ha solicitado "la nulidad de oficio" de esa instrucción que, a su juicio, "es nula clarísimamente de pleno derecho".

Los 'populares' llevan semanas denunciando que, tras la aprobación de la Ley de Memoria Democrática en octubre de 2022, la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, que ocupaba Sofía Puente, hermana del ahora titular de Transportes, se publicara una instrucción para regular el proceso de nacionalizaciones por esta vía en la que "se reinterpretó la ley".

Tras esa petición a la Secretaría de Estado de Justicia para que se proceda a la revisión de oficio de la nulidad de la instrucción, fuentes del PP han señalado que el Gobierno dispone de tres meses para responder y, si accede a esa revisión, el Consejo de Estado, debería emitir un informe vinculante. Desde 'Génova' albergan pocas esperanzas con esa contestación de la Secretaría de Estado, han añadido las mismas fuentes.

ESPERA QUE EL GOBIERNO HAGA PÚBLICOS LOS DATOS DE LAS NACIONALIDADES

La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP ha subrayado que el Partido Popular ha sido "muy claro" porque ha dicho que "duda de las garantías tanto del proceso de concesión de las nacionalidades como del proceso del voto exterior".

"Y desde entonces lo único que estamos haciendo es intentando introducir mayores garantías. ¿Cómo? Pues denunciando ante la Junta Electoral Central, planteando una batería de preguntas al Gobierno para que responda cuántas nacionalidades, dónde, en qué circunscripciones y con qué criterios", ha indicado.

Además, Ezcurra ha recordado que el PP ha solicitado comparecencias en el Congreso de los Diputados para que tanto el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, como el ministro de Justicia, Félix Bolaños, "expliquen cómo se están concediendo estas nacionalidades".

Dicho esto, ha recalcado que la resolución de la Junta Electoral Central de la semana pasada ha sido "bastante esclarecedora" porque "ha dudado del proceso de concesión de estas nacionalidades". Aunque "reconoce" que "no es el órgano competente para revocar leyes", entiende que "la instrucción se extralimita y pide a la oficina del censo que aclare con criterios homogéneos cómo va a ser el proceso de adscripción a la circunscripción".

"Por nuestra parte solicitamos la nulidad de oficio de una instrucción que en nuestra opinión es nula clarísimamente de pleno derecho y esperamos que el gobierno haga públicos y transparentes todos los datos de las nacionalidades que han sido concedidas hasta el momento y paralice la inscripción hasta que se aclaren estos criterios homógenos que se han pedido", ha finalizado.