El PP pide reincorporar a los militares de complemento y mejorar condiciones para paliar la falta de personal en FFAA

Archivo - Varios militares desfilan durante la Jura de Bandera del personal civil, en la plaza de Oriente, a 18 de marzo de 2023, en Madrid (España). La jura de Bandera para la población civil es un acto militar solemne, democrático y público cuyo objetiv - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha registrado en el Congreso una iniciativa para revertir la situación de "abandono" de los militares de complemento en España, pidiendo la mejora de sus condiciones retributivas y laborales, además de su estabilización.

La vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra, ha defendido que con estas medidas el PP espera "reforzar las capacidades de las Fuerzas Armadas en un contexto internacional cada vez más exigente" y reclama al Gobierno poner en marcha cambios legales "ante la falta de recursos humanos de los Ejércitos".

En esta proposición no de ley, el PP plantea la reincorporación voluntaria de los oficiales de complemento que actualmente están en situación de reserva de especial disponibilidad, dentro del área geográfica en la que tengan ubicado su domicilio, hasta la edad de pase a la reserva.

Todo ello, con el objetivo de que puedan seguir prestando servicio y puedan cubrir puestos necesarios de la estructura de los Ejércitos o la Administración Periférica.

De hecho, el PP advierte de la necesidad de impulsar medidas para reducir su temporalidad, así como mecanismos de protección y estabilización que sí se aplican al resto de personal al servicio de la Administración.

EMPLEO ESTABLE Y RETENCIÓN DEL TALENTO

Esta falta de medidas, denuncia el PP, ha forzado a la incorporación al mercado laboral a muchos oficiales de complemento a partir de los 45 años, con una alta cualificación universitaria, sin reconocimiento formal de las competencias profesionales adquiridas durante el servicio y en un entorno laboral que no siempre presenta flexibilidad para este tipo de perfiles.

"Unos perfiles que son cualificados y con experiencia, por lo que España no debería renunciar a ellos tras años de servicio, mientras existen problemas reales de falta de mandos intermedios en las Fuerzas Armadas", señalan los populares.

En la iniciativa, el PP denuncia la situación de desigualdad que viven estos militares de complemento con respecto al resto de funcionarios públicos y critica que durante años se ha abusado de la temporalidad en las Fuerzas Armadas.

De hecho, el PP critica que desde Defensa se esté utilizando a estos oficiales para cubrir necesidades estructurales, pese a su temporalidad, y sin buscar soluciones definitivas.

Para atajar esta situación de desigualdad, el PP defiende articular las correspondientes adaptaciones normativas para que el personal militar temporal pueda ser objeto de procesos de estabilización, conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad que rigen el acceso al empleo público.

En la proposición no de ley, el Partido Popular denuncia que han pasado 17 años desde que la Ley de la Carrera Militar fue promulgada.

De hecho, los propios militares de complemento han solicitado al Ministerio de Defensa un proceso de estabilización que ha sido denegado por el Gobierno. "Pese a la necesidad de nuestro país en cuanto al material como al personal de las Fuerzas Armadas, siendo estos militares, candidatos perfectos para cubrir las necesidades de personal derivadas del contexto actual", indica el PP.

Por ello, esta reincorporación y estabilización, podría suponer una solución a parte de los problemas de personal que aquejan a los Ejércitos.

MÁS REMUNERACIÓN PARA LOS RESERVISTAS DE ESPECIAL DISPONIBILIDAD

En este sentido, el partido también denuncia que cuando fue fijada la asignación anual de los Reservistas de Especial Disponibilidad se situaba ligeramente por debajo del Salario Mínimo Interprofesional, mientras que ahora este SMI es un 81,22 por ciento superior, por lo que existe una devaluación económica injustificada.

Ante esto, el Partido Popular reclama que esta compensación sea acorde a su grupo de clasificación en la Administración Pública (Grupo A1) y al nivel correspondiente al empleo militar obtenido.