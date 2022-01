El PP pide a Sánchez dar "un golpe de autoridad" y cesar a Garzón porque "los españoles saben que no quiere que siga"

Montesinos asegura que el propio Garzón debería hacer "una reflexión" y dar un "paso atrás" si "nadie confía en él"

MADRID, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha reclamado este miércoles al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, dar un "golpe de autoridad" y cesar al ministro de Consumo, Alberto Garzón, tras sus declaraciones criticando la ganadería intensiva y la calidad de sus productos, ya que, según ha dicho, "todos los españoles saben que no quiere que continúe" sentado en el Consejo de Ministros.

"El ministro Garzón no debe seguir ni un minuto más al frente de su responsabilidades. He escuchado al ministro (Agricultura) Planas esta mañana de nuevo y estamos escuchando al ala del PSOE decir muy claramente que el ministro no tiene la confianza de Pedro Sánchez ni de sus compañeros del Consejo de Ministros", ha manifestado.

En este punto, ha señalado que el propio Garzón también tendría que hacer "una reflexión" si "nadie confía en él", incluido el presidente del Gobierno. A su entender, debería dar un "paso atrás" tras sus declaraciones, que "no entiende absolutamente nadie".

"Sus declaraciones no las entiende el sector, no las entiende el ministro del ramo y no la entiende tampoco esa reflexión que hace Garzón el propio presidente del Gobierno", ha declarado Montesinos tras asistir al desayuno informativo de la tribuna Foro de la Nueva Comunicación con la presidenta de la Agencia EFE, Gabriela Cañas.

"EXTREMA DEBILIDAD POLÍTICA DE PEDRO SÁNCHEZ"

Según el responsable de Comunicación del PP, "este escándalo de Garzón pone en evidencia la extrema debilidad política de Pedro Sánchez porque hoy todos los españoles saben que no quiere que Garzón continúe" pero "el problema" es que el presidente del Gobierno "no se atreve a dar la batalla a Yolanda Díaz para echarle" del Ejecutivo.

Al ser preguntado por el hecho de que el PP de Castilla-La Mancha haya borrado un tuit en el que criticaba las macrogranjas y si ha cambiado de opinión, Montesinos ha indicado que "el debate es si se está con el sector ganadero o no".

"Por eso el PP está lanzando un mensaje nítido, clarísimo en apoyo al sector de la ganadería", ha manifestado, para remitirse a las palabras del propio ministro de Agricultura asegurando que es un sector de "total calidad" y que "cumple con todos los estándares".

A su entender, hay un ministro de Consumo que con sus declaraciones en 'The Guardian' estas Navidades "va en contra de los intereses generales" de España y debería dejar la cartera de Consumo como le "reclaman todos los ganaderos".

"Eso no lo entiende absolutamente nadie. Para empezar, no lo entiende el presidente del Gobierno. Si Pedro Sánchez lo tiene tan claro, lo que le pido es un golpe de autoridad, un golpe seco en la mesa, que cese al ministro Garzón, que está haciendo un estropicio enorme al sector de la ganadería y que defienda con los hechos al sector", ha finalizado.