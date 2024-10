El PP pide que Yolanda Díaz y Mónica García aclaren en el Congreso por qué "dejaron pasar" el comportamiento de Errejón

Tellado dice que "lo sabían todo" en 2023 y "lo taparon" ante "la urgencia de tragar con todo para agarrarse a su puesto"

MADRID, 29 Oct.

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha anunciado este miércoles que su partido ha pedido la comparecencia en el Congreso de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y de la ministra de Sanidad, Mónica García, para que aclaren por qué "dejaron pasar" el comportamiento "intolerable" de Iñigo Errejón, hasta la pasada semana portavoz de Sumar en la Cámara Baja.

"Ambas han declarado públicamente que conocieron comportamientos intolerables del señor Errejón hace un año y que los dejaron pasar. Queremos saber por qué les pareció tolerable en un compañero lo que les parecería intolerable en cualquier otro ciudadano. Queremos saber si, como ha dicho Tania Sánchez, les valía la pena porque era un gran valor político de su partido", ha declarado Tellado.

En una rueda de prensa en el Congreso, tras la Junta de Portavoces, Tellado ha recalcado que el PP quiere saber si Sumar, la formación de Yolanda Díaz, "es como el PSOE de Pedro Sánchez" y está "dispuesto a sacrificar todos sus principios con tal de seguir en el poder".

"UN PACTO DE SILENCIO MUTUO"

Tellado ha señalado que ahora saben que "Sumar también tenía mucho que pagar" a Sánchez y ha añadido que "lo que hay en el fondo es un pacto de silencio mutuo". Así, ha recordado que este fin de semana Sumar "cesó a una diputada involucrada en el encubrimiento de un acto machista de Iñigo Errejón hace más de un año", en alusión a Loreto Arenillas.

A su entender, la han cesado "con exactamente la misma información que tenían sobre ese caso hace más de un año Yolanda Díaz o Mónica García". "Con esa misma información metieron a Errejón en las listas, le hicieron diputado y después le hicieron portavoz de su grupo. ¿Qué ha cambiado respecto a junio de 2023? Que entonces estábamos en plena campaña general, en plena campaña electoral de las elecciones", ha dicho, para agregar que Sumar tenía, "al igual que Sánchez, la urgencia de tragar con todo con tal de agarrarse a sus puestos en el Gobierno".

Por eso, ha dicho que "la realidad es que lo sabían todo y lo taparon". "A Yolanda Díaz no le tiembla el pulso a la hora de encubrir casos graves en su entorno con tal de no perjudicar su carrera política", ha afirmado, para añadir que la vicepresidenta "les ha pagado a cambio con su silencio" en los casos de presunta corrupción que afectan a Sánchez y su entorno.

PIDE LA DIMISIÓN DE ARMENGOL DE NUEVO

Por otra parte, Tellado ha solicitado una vez más la dimisión de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, porque "se ha demostrado que su gobierno en Baleares estaba metido hasta el cuello con los negocios del programa corrupta".

"Armengol debe dimitir porque se ha demostrado que mintió en sede parlamentaria. Armengol mintió en esta Cámara diciendo que jamás había hablado con Koldo de contratos públicos y hoy sabemos que la mantuvo informada en todo momento y la mantuvo informada de todo. Y debe dimitir porque la situación en la que se encuentra la presidenta afecta lamentablemente al prestigio de la institución", ha manifestado.

Tellado ha asegurado que el PP llevó al Congreso hace una semana una moción en la que planteaban a los socios "escoger entre combatir la corrupción o respaldar a Sánchez". "Pues bien, la inmensa mayoría de los socios decidió que se quedaba con Sánchez y con su corrupción", ha afrmado.

LA FOTO DE SÁNCHEZ CON ALDAMA

Asimismo, el portavoz del Grupo Popular ha criticado que el PSOE intente trasladar que la foto de Pedro Sánchez con el empresario y conseguidor de la trama Koldo, Víctor de Aldama, ahora en prisión, es "igual que la foto que tiene con Doña Paquita de Murcia".

"No, no es igual porque Doña Paquita de Murcia no se subió al día siguiente en un avión con el número 2 para formar parte de una delegación del Gobierno de España en México. Ni Doña Paquita tenía tampoco móviles seguros proporcionados por un comandante al mando del ministro Marlaska. Ni Doña Paquita se reunía de forma asidua con la mujer del presidente para buscar patrocinadores a su cátedra", ha aseverado.