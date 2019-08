El PP prepara la movilización de sus cargos a la vuelta de agosto por si hay elecciones

Publicado 11/08/2019 11:34:53 CET

La nueva vicesecretaria de Organización visitará todas las comunidades para pulsar el partido y "fortalecerlo"

MADRID, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La dirección del PP estará completamente activada a primeros de septiembre con el objetivo de movilizar a sus cuadros medios en toda España para "forlatecer" el proyecto de Pablo Casado y presentarlo en cada rincón de España como "alternativa" al socialista Pedro Sánchez, todo ello sin perder de vista unas posibles elecciones generales el 10 de noviembre.

De esa tarea se ocupará sobre todo la nueva vicesecretaria de Organización del PP, Ana Beltrán, que tiene previsto recorrer todas las comunidades para pulsar el estado del partido en cada territorio, según han informado a Europa Press fuentes de la cúpula del partido.

La responsable de Organización del PP quiere ponerse en contacto con los presidentes del partido en cada autonomía y con los líderes provinciales para conocer sus "preocupaciones e inquietudes", pero también para tener engrasada la maquinaria electoral por si se repiten los comicios el 10 de noviembre.

"Se trata de ilusionar a los equipos en cada territorio y fotalecer el proyecto de Casado", aseguran fuentes de la dirección nacional del partido, que señalan además que el PP quiere trasladar a los ciudadanos una imagen de partido cercano y en la calle.

PRESUMIR DE PACTOS FRENTE A LA "INCAPACIDAD" DE SÁNCHEZ

A la vuelta de las vacaciones, la dirección del PP hará hincapié en los pactos que ha cerrado con Ciudadanos y Vox en comunidades y ayuntamientos frente a la "incapacidad" del jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, cuya investidura fracasó a finales de julio.

Aunque el PSOE ganó las elecciones del 26 de mayo, el PP ha logrado gobernar en Murcia, Castilla y León y Madrid, así como en los ayuntamientos de Zaragoza y la capital de España, reforzando así la figura de Pablo Casado tras el revés electoral de las generales (pasó de 137 a 66 escaños).

Según la dirección del PP, el "centro-derecha ha dado una lección a la izquierda de entendimiento" al ser capaz de pactar programas de gobierno y no estar centrado en los "sillones" que es, a su jucio, lo que preocupa a la izquierda, en alusión al reparto de ministerios entre PSOE y Unidas Podemos.

El que más ahínco ha puesto en ese mensaje es el secretario general del PP, Teodoro García Egea, que subrayó recientemente que "todos los gobiernos que dependen del PP están en marcha y el único gobierno que depende del PSOE tiene las negociaciones bloqueadas", en referencia al Ejecutivo nacional.

Además, García Egea no ha cerrado la puerta a que el PP pueda incrementar ese poder territorial en los próximos meses, ya que, a su entender, hay gobiernos formados por partidos de izquierda que no van a durar cuatro años, por lo que la "labor negociadora" de su partido no ha terminado y pueden seguir "tiñendo el mapa de azul".

CAMBIOS EN LOS TERRITORIOS

A partir de septiembre, la dirección nacional del PP empezará a renovar equipos también en algunos territorios. Por ejemplo en Canarias la designación del hasta ahora presidente del PP canario, Asier Antona, como senador autonómicos ha dejado las riendas del partido en las islas en manos de su 'número dos', Australia Navarro. Por lo pronto, no hay fecha para el congreso del PP canario.

Otro de los relevos que empezará a abordar 'Génova' a la vuelta del verano será el relativo al PP de Asturias, donde en los últimos meses conviven en bicefalia la presidenta del partido en el Principado, Mercedes Fernández 'Cherines', y la candidata a las elecciones del 26 de mayo, Teresa Mallada. Todo apunta a que esta última, afín a la nueva dirección de Casado, se hará con los mandos del PP asturiano más adelante.

En el caso de Cantabria, otro de los territorios en los que se apuntó a un cambio de liderazgo, María José Sáenz de Buruaga seguirá al frente del partido en esta región y en este momento 'Génova' no se plantea un relevo. Hace unos días, tras e expresarle públicamente su apoyo el secretario general del PP, dijo sentirse "absolutamente respaldada, acompañada y apoyada" por la dirección de partido y recalcó que tiene una comunicación "fluida y permanente" con Casado.