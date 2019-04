PP y PSOE reprochan a Cs que les culpe de interferir en el Poder Judicial e "intercambiar cromos"

Publicado 22/04/2019 20:19:29 CET

El público critica al portavoz del PSOE su afirmación sobre la labor "altruista" del turno de oficio: "Que se bajen los sueldos los políticos"

MADRID, 22 Abr.

Los portavoces de Justicia en el Congreso de los Diputados del PP y PSOE, María Jesús Moro y Juan Carlos Campo, respectivamente, han reprochado este lunes a Ciudadanos que les culpe de la inexistencia de la división de poderes en España tras afirmar que durante más de 30 años han estado "intercambiando cromos" y que sus Gobiernos han "intervenido" en el Poder Judicial.

El secretario de Organización de Ciudadanos en Castilla-La Mancha, Alejandro Ruiz, ha asegurado durante un debate sobre la situación de la Justicia en España, que se ha celebrado en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), que los representantes del PP y PSOE han estado utilizando "eufemismos" y "perífrasis" para evitar decir que "el Poder Judicial está intervenido por los poderes de este país".

Según Ruiz, los 'populares' y socialistas llevan más de 30 años "cambiando cromos" para elegir a los vocales del Consejo General del Poder Judicial" y ha subrayado que aunque han tenido "oportunidades de oro" para reformar el sistema, no lo han hecho porque "no les ha interesado". "Podrán vestir el santo como quieran pero el santo está en pelotas", ha continuado el dirigente de la formación naranja para incidir en que "la división de poderes no existe porque tenemos un Ejecutivo que interviene en el Poder Judicial".

"TONO AGRESIVO" DE CS

Si bien, para Moro y Campo estas afirmaciones no han sido de agrado, por lo que han pedido poder volver a intervenir sobre este punto para arremeter contra el de Ciudadanos. En primer lugar ha sido la diputada del PP quien ha lamentado el "tono agresivo" de Ruiz que, a su juicio, en nada se parece a los de sus compañeros en el Congreso.

"No hay injerencia política", ha afirmado rotundamente la 'popular', al mismo tiempo que ha indicado que su partido ha "denunciado lo que no ha ido bien". "Hemos intentado cambiar pero los votos no sumaban", ha aseverado recordando en varias ocasiones que en la Cámara Baja no han salido adelante proyectos debido a la falta de consenso, como la Estrategia nacional para la Justicia, de cuya mesa de negociación se levantó el partido de Albert Rivera.

Para Juan Carlos Campo es "inadmisible" y un "grave daño para la democracia" que se diga que en España "no hay división de poderes". Es más, el socialista ha acusado a Ciudadanos de "no tener ni idea de lo que quiere" recordando que la formación naranja llevaba en el programa electoral para las elecciones de 2015 la supresión del Consejo General del Poder Judicial "y a los seis meses cambió el criterio".

El diputado socialista ha aprovechado para señalar que uno de los principales problemas sobre la percepción de una justicia "politizada" es hablar directamente sobre "ataque a la Justicia" o del "reparto de cromos" por su "carga peyorativa". "El gran problema no es la elección de los vocales, la justicia es otra cosa".

REPROCHES DEL PÚBLICO

La intervención de Juan Carlos Campo se ha visto interrumpida por algunos asistentes a este debate cuando ha hecho referencia a la Asistencia Jurídica Gratuita. En este punto, el socialista --juez de profesión-- ha dicho que el turno de oficio se ejerce de forma "altruista", algo que ha provocado reproches por parte del público, que ha llegado a espetar que se "bajen los sueldos los políticos" o a abandonar el acto.

No obstante, Campo ha precisado que no se debería hablar de "indignidad de la retribución", sino de la "necesidad de luchar por una mejor retribución", ya que, a su juicio, "la dignidad del abogado no se ve mermada por una baja retribución".

En este debate también han intervenido la juez en excedencia y candidata de Unidas Podemos al Congreso por Las Palmas, Victoria Rosell y el vicesecretario jurídico de Vox que ejerce la acusación particular en el juicio del 'procés' y cabeza de lista al Congreso por Zaragoza, Pedro Fernández.

PROPUESTAS SOBRE NUEVOS MODELOS

Por su parte, el candidato de Vox, también ha destacado que no existe independencia judicial y ha recordado el cese del abogado del Estado Edmundo Bal tras sus discrepancias con el Gobierno a la hora de calificar jurídicamente en su escrito de acusación por el 'procés' independentista o el cambio del criterio de la Fiscalía durante la instrucción de este caso en una de las vistas sobre la puesta en libertad de uno de los encausados, el exconsejero catalán de Interior Joaquim Forn.

Así, Fernández ha apuntado que entre las propuestas de Vox se encuentra la devolución de las competencias de Justicia al Estado, así como sustituir el Tribunal Constitucional por una Sala Sexta del Tribunal Supremo, integrado por magistrados "que hayan promocionado dentro de la carrera y que no tengan la posibilidad de ser designados por los políticos". También un Consejo de la Justicia (equivalente al CGPJ) formado por jueces y profesionales del derecho con 20 años de experiencia que sean elegidos entre los operadores jurídicos.

Por último, Rosell considera que una de las razones de la percepción negativa de la Justicia es que se ve al órgano de gobierno de los jueces como el "brazo ejecutor del Ministerio" y por ello ha planteado una "propuesta audaz": que sean los ciudadanos los que elijan a los representantes de los jueces.