El PP publica el programa electoral en audiolibro para las personas con discapacidad visual

Imagen compartida por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en su perfil de X - @NUÑEZFEIJOO

MADRID 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP ha publicado su programa electoral en versión audiolibro para que las personas con alguna discapacidad visual también puedan tener acceso a las ideas de la formación "de cara a la España que viene", una iniciativa que ha anunciado este domingo y que también ha compartido Alberto Núñez Feijóo en X.

"Este fin de semana yo también os hago una recomendación en 'Spoti'. No es una lista de canciones para distraer de los problemas de España, sino un programa para resolverlos", ha publicado Feijóo acompañado de una imagen con el lema 'Reconstruccción nacional'.

El PP ha defendido que su campaña electoral debe centrarse en las propuestas y en las soluciones a los problemas del país, frente a unos procesos electorales que, a su juicio, no siempre pivotan sobre las diferencias de planteamientos entre los partidos.

"Nuestra idea siempre fue poner el foco en la gestión y en las soluciones concretas que ofrecemos para afrontar los retos que tiene nuestro país", ha señalado el PP.

En este sentido, la formación ha reivindicado que Feijóo es un candidato de "gestión" y que su programa constituye "un manual de gobierno". "Y desde hoy no solo puedes leerlo sino también escucharlo. Y sí, ya está en Espoti", ha agregado la formación.