El PP se queda solo con Vox en su intento de forzar al Gobierno a promover la condena a la dictadura en Cuba

Una calle de La Habana - Europa Press/Contacto/Hua Jin¡aiernandesi

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP se ha quedado solo con Vox en su intento por forzar al Gobierno a que promueva la condena de la "dictadura" en Cuba en foros internacionales, al no prosperar la iniciativa en este sentido que había presentado en la Comisión de Cooperación Internacional del Congreso de los Diputados.

La proposición no de ley de los de Alberto Ñúnez Feijóo ha recabado 17 votos a favor, 18 en contra y dos abstenciones. Lo que se buscaba con ella era que desde el Congreso se instara al Gobierno a "promover, en los todos los foros de los que España forma parte, una condena unánime a la dictadura de Cuba" así como a denunciar "la represión de la dictadura cubana contra el pueblo cubano, especialmente la ejercida contra las mujeres".

Durante la defensa de la misma, la diputada del PP Silvia Franco ha esgrimido que "Cuba no es ningún mito revolucionario, es una dictadura opresora, la más longeva de América Latina, un régimen que ha eliminado el pluralismo político, que reprime sistemáticamente la disidencia y que ha condenado con su modelo económico fracasado a generaciones de cubanos a la escasez, a la pobreza estructural y a la migración forzosa".

Franco ha defendido que la iniciativa buscaba también mostrar "la capacidad del Congreso de los Diputados para llamar dictadura a una dictadura y víctima a una víctima", tras denunciar expresamente la persecución de las que son objeto las mujeres en la isla, al tiempo que ha reclamado "coherencia" al Gobierno.

"No se puede hablar de feminismo en Madrid, no se puede desfilar cada 8 de marzo con pancartas moradas y mirar hacia otro lado cuando las mujeres golpeadas, difamadas, llevan la bandera cubana", ha afeado.

AL PSOE SÍ LE PREOCUPA CUBA

Por su parte, el socialista David Serrada ha denunciado que al PP "le importa entre poco y nada la situación de los Derechos Humanos en Cuba", sino que lo que busca es "es el posicionamiento político del Congreso en torno a la situación de Cuba".

"Por supuesto que nos preocupa la situación en Cuba, por supuesto que defendemos los Derechos Humanos y de manera muy especial los derechos de las mujeres en cualquier lugar del mundo", ha asegurado el diputado del PSOE, esgrimiendo que su partido, al contrario que el PP, no los usa "ni como arma arrojadiza ni como coartada política".

En opinión de Serrada, el PP ha presentado "una iniciativa vacía". "Ni una medida nueva, ni un mecanismo eficaz, ni una sola propuesta que mejore realmente la situación de los ciudadanos cubanos", ha afeado.

A su vez, el portavoz de Sumar, Francisco Sierra Caballero, también ha cargado contra el PP, al que ha acusado de "alinearse políticamente con el tirano de la Casa Blanca" al igual que Vox.

"Desde aquí queremos denunciar la amenaza a Cuba de la Casa Blanca. Hay que condenar el bloqueo energético y el asedio petrolero que ha agravado la situación humanitaria de la isla con los apagones", ha añadido.

CRÍTICAS CONTRA PABLO IGLESIAS

Por otra parte, tanto la portavoz del PP como el de Vox, Francisco José Alcaraz, han aprovechado para criticar a los integrantes de la flotilla de solidaridad que ha viajado a Cuba, entre los que figuran el exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias.

Así, Franco ha cuestionado que desde la izquierda se considere al "régimen opresor" cubano como un "faro moral". "Si esto es un faro moral, me pregunto qué entienden por oscuridad", ha valorado, incidiendo en que quienes lo dicen son las mismas fuerzas que "organizan flotillas humanitarias desde hoteles de cinco estrellas, pero nunca encuentran un minuto para denunciar la represión que ejerce La Habana sobre su propio pueblo".

A su vez, Alcaraz se ha referido "al comunista Pablo Iglesias", que se encuentra actualmente en Cuba, "en hoteles de lujo" donde el precio de un día "es el equivalente al sueldo de dos años de un cubano". "Y no han ido a reunirse con los oprimidos, sino con los opresores, con los dictadores", ha denunciado, después de que Iglesias haya compartido en redes sociales imágenes de su encuentro con el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel.