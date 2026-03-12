El PP quiere evitar que en la Constitución figure la denominación de Eivissa y prefiere seguir usando Ibiza

Archivo - Fachada del Congreso de los Diputados - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP quiere cambiar la reforma constitucional que tramita actualmente el Congreso para que Formentera tenga un senador propio y busca que en la Constitución se mantenga la denominación Ibiza en castellano y no la de Eivissa que propuso el Parlamento balear.

Se trata de una reforma constitucional que la cámara autonómica envió en 2018 al Congreso con el fin de que la isla de Formentera cuente con su propio escaño en el Senado, como el resto de islas baleares y canarias, y que no tenga que compartir la circunscripción con Ibiza, como ocurre hasta ahora.

La iniciativa pasó tres legislaturas en el Congreso sin llegar a debatirse, pero esta vez, a la cuarta, el PSOE y Sumar están decididos a culminar la reforma y a hacerlo con celeridad, máxime cuando es una norma con un único artículo.

ESPERANDO DESDE 2018

El texto fue tomado en consideración por el Pleno del Congreso en febrero con un respaldo de mayoría absoluta (176 votos), frente a la abstención del PP y el voto en contra de Vox, y ahora se ha pedido que se tramite "en lectura única", lo que supone ventilar todos los debates en un único Pleno sin pasar por ponencia ni comisión. Ese procedimiento exprés se votará la próxima semana.

Pero la redacción que se plantea desde Baleares utiliza la denominación de Eivissa, en catalán, y el PP ha presentado una enmienda para que en la Constitución se mantenga el nombre de Ibiza, en castellano. Es el único cambio que plantea, según las enmiendas registradas en el Congreso y a las que ha tenido acceso Europa Press.

Vox también rechaza el uso del catalán ("lengua regional", apunta), pero en su caso va más allá y quiere derribar toda la reforma, ya que ha presentado tres enmiendas de supresión, una por cada parte que tiene la norma: exposición de motivos, artículo único y disposición adicional.

EL VOTO DEL PP, IMPRESCINDIBLE

Aprobar esta reforma constitucional requiere del voto favorable de al menos tres quintas partes del Congreso (210 diputados) y del Senado, lo que hace imprescindible contar con el voto favorable del PP, partido mayoritario en ambas cámaras.

Hasta ahora la Constitución de 1978, la más longeva de la historia de España, sólo se ha reformado en tres ocasiones: en 1992 para permitir la participación de extranjeros en elecciones municipales, en 2011 para introducir el principio de estabilidad presupuestaria y en 2024 para eliminar el término "disminuido" y sustituirlo por persona con discapacidad.