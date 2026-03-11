El PP rechaza acompañar a Robles a Letonia por falta de transparencia y cita como ejemplo la fragata 'Cristóbal Colón'

La ministra de Defensa, Margarita Robles, interviene durante una visita al Mando de Operaciones (MOPS) en la Base de Retamares, a 11 de marzo de 2026, en Pozuelo de Alarcón, Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP ha avanzado que sus parlamentarios no acompañarán a la ministra de Defensa, Margarita Robles, en su visita el próximo 16 de marzo al contingente de las Fuerzas Armadas en Letonia por considerar que "no está atendiendo sus obligaciones ni siendo transparente" en el Parlamento, citando como ejemplo lo ocurrido con el reciente envío de la fragata 'Cristóbal Colón' a Chipre.

Fuentes del PP han indicado que el Ministerio de Defensa ha enviado a las Comisiones de Defensa del Congreso y el Senado una invitación para acompañar a la ministra de Defensa en esa visita que va a realizar al contingente de las Fuerzas Armadas (Ejército de Tierra) desplegado en la Base de Adazi (Letonia), en el marco de la operación de despliegue terrestre en el Flanco Este.

La formación de Alberto Núñez Feijóo ha reconocido la "magnífica labor" que desarrollan las Fuerzas Armadas en Letonia, así como del resto de las tropas españolas desplegadas en el exterior. "Son un ejemplo en todo el mundo y su trabajo es extraordinario y admirado por los ejércitos de nuestros aliados. Cuentan con nuestro apoyo y reconocimiento", han subrayado los 'populares'.

Sin embargo, el PP ha asegurado que los parlamentarios del Grupo Popular no van a participar es ese viaje, organizado para "acompañar" a la ministra de Defensa a Letonia, porque "no está atendiendo sus obligaciones ni siendo transparente con el Poder Legislativo".

Como ejemplo "reciente y grave" de ese "incumplimiento", el PP ha citado el envío esta misma semana de la fragata 'Cristóbal Colón' a Chipre sin solicitar la autorización del Congreso y "ni tan siquiera informar, tal y como estable la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional".

El PP considera que otro ejemplo de "ausencia de transparencia" con el Parlamento y la sociedad "es el acuerdo adoptado en el Consejo de Ministros por el que se autoriza una transferencia de crédito al Ministerio de Defensa, por importe de 1.339.500.000 euros, sin más justificación que una referencia genérica a 'la finalidad de atender necesidades ineludibles'".

ACUSA A ROBLES DE "IMPEDIR EL CONTROL PARLAMENTARIO"

Según los 'populares', las "reiteradas ausencias" de la ministra a las sesiones de control en Congreso y Senado no solo constituyen "una falta de respeto al Parlamento" sino que, además, impiden al Grupo Popular "realizar su labor de oposición en una materia que siempre se ha caracterizado por el consenso, roto unilateralmente por el Gobierno".

"La Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes ha comunicado hoy mismo que la próxima semana Margarita Robles tampoco acudirá a responder las preguntas de los parlamentarios", han criticado fuentes del PP.

Por todo ello, el PP ha señalado que "no tiene sentido" acudir a un viaje organizado para acompañar a una ministra que "huye constantemente de cumplir sus obligaciones con el Parlamento e impide el control parlamentario".

"Volvemos a exigirle hoy que comparezca para informar sobre la misión de la Fragata Cristóbal Colón y que cumpla la Ley de Defensa Nacional sometiendo la misión a la autorización o ratificación del Congreso", han señalado fuentes del PP a Europa Press.