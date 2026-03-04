El PP rechaza en el Senado la pretensión del PNV de desclasificar los documentos de la matanza de Vitoria de 1976

Archivo - La fachada del Senado tras el acto de Izado Solemne de la bandera de España, en la plaza de La Marina Española, a 6 de diciembre de 2023, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

PP y Vox han rechazado este miércoles en el Pleno del Senado una iniciativa del PNV con la que se instaba al Gobierno central a avanzar en la desclasificación de la documentación relacionada con la masacre del 3 de marzo de 1976 en Vitoria-Gasteiz, en la que murieron cinco trabajadores tras una actuación de la Policía Armada.

La iniciativa, que incorporaba una enmienda del PSOE en la que se especificaba el reconocimiento del papel del Estado en la actuación "desproporcionada" del Gobierno predemocrático presidido por Carlos Arias Navarro, ha sido tumbada con los votos en contra de PP y Vox.

Asimismo, la moción --iniciativa no vinculante--, a cuyo texto ha tenido acceso Europa Press, planteaba avanzar en la derogación de la Ley de Secretos Oficiales de 1968 y en la desclasificación de la documentación relacionada con aquellos sucesos para esclarecer lo ocurrido.

Esta propuesta coincidía además con la reciente publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del acuerdo del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática por el que se declara Lugar de Memoria Democrática la iglesia de San Francisco de Asís de Vitoria-Gasteiz, escenario de los hechos del 3 de marzo de 1976.

PNV: "SIN VERDAD NO HAY JUSTICIA NI REPARACIÓN"

Durante el debate, la encargada de defender esta iniciativa ha sido la senadora del PNV Estefanía Beltrán de Heredia, quien ha reiterado que "queda mucho por esclarecer" sobre la actuación y ha reclamado la desclasificación de los documentos todavía amparados por la Ley de Secretos Oficiales.

En este sentido, Beltrán ha sostenido que "sin verdad no puede haber justicia ni reparación para las víctimas" y ha recordado que los sucesos nunca fueron debidamente investigados ni juzgados pese a los intentos realizados por las víctimas.

PSOE: "LAS VICTIMAS TIENEN DERECHO A CONOCER LA VERDAD COMPLETA"

Por su parte, la senadora socialista Paula Alicia Somalo García ha defendido la necesidad de avanzar en la reforma de la Ley de Secretos Oficiales y ha señalado que las víctimas tienen derecho a conocer "la verdad completa" sobre lo ocurrido.

Durante su intervención, ha afirmado que los sucesos del 3 de marzo fueron un episodio de "represión contra el movimiento obrero" y ha reivindicado el papel de la memoria democrática para esclarecer lo sucedido y reconocer a las víctimas.

A estas declaraciones se han sumado la senadora de Geroa Bai en el grupo Izquierda Confederal, Uxue Barkos, y el senador de Junts Francesc Xavier Ten, quien ha defendido que el debate no es territorial ni ideológico, sino de "calidad democrática".

VOX ACUSA AL PNV DE CONVERTIR AL SENADO EN UN "TRIBUNAL IDEOLÓGICO"

Por el contrario, Vox ha rechazado la iniciativa, acusando al PNV de intentar convertir el Senado en un "tribunal ideológico" y de utilizar las políticas de memoria como "un arma del separatismo y de la izquierda". "No vamos a entrar en ese juego", ha afirmado la senadora Paloma Gómez Enríquez.

Durante el debate, la formación de Santiago Abascal ha advertido de que fijar una "verdad oficial" mediante una votación parlamentaria "debilita el Estado de derecho y degrada la institución".

En términos similares se ha pronunciado el senador del PP Luis Javier Santamaría Ruiz, que ha señalado que las víctimas de los sucesos de Vitoria merecen "verdad, justicia y reparación", aunque ha defendido que ese reconocimiento no debe hacerse "excluyendo a otras víctimas". En este sentido, ha recordado que todavía quedan más de 300 asesinatos de ETA sin esclarecer y ha reclamado también justicia para sus familiares.