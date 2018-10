El PP recuerda que Camps fue absuelto dos veces por sus trajes y que el PSOE acabó siendo el único condenado

Publicado 06/03/2018 16:25:55 CET

El expresidente valenciano dice que siempre se ha sentido "arropado" por sus compañeros y que nunca ha cometido ni permitido nada ilegal

El portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso Carlos Rojas ha subrayado este martes que el expresidente de la Generalitat Valenciana y del partido en esa comunidad Francisco Camps fue por absuelto dos veces por el conocido como 'caso de los trajes' y que, al final, el único condenado resultó ser el PSOE, que recurrió al Tribunal Supremo y éste le condenó a pagar las cosas del proceso.

Así lo ha señalado Rojas ante la comisión que investiga la supuesta financiación ilegal del PP, donde Camps ha comparecido durante casi tres horas. Rojas y sus compañeros Eloy Suárez, Francisco Molinero y la vicepresidenta de la comisión Beatriz Escudero han acompañado a Camps tanto a su llegada como a su salida de la sede parlamentaria, donde le han recibido con un apretón de manos y llamándole "presidente".

Como viene siendo habitual, el PP no ha formulado preguntas al compareciente y su portavoz, en este caso Rojas, ha aprovechado su turno para descalificar el trabajo de la comisión de investigación, que consideran un "juicio paralelo" con las "conclusiones pactadas" y cuyo único fin es "desprestigiar" al partido de Mariano Rajoy para que "quede muy mal y los que aspiran a vencerlo queden muy bien".

PUIG AÚN LE DEBE LAS COSTAS

"Su comparecencia no es más que la de un inocente que viene al Congreso a dar explicaciones, la de un ciudadano que viene y nos recuerda que la presunción de inocencia se despliega hasta que no hay una sentencia firme", ha recalcado Rojas, antes de añadir que, "para colmo" en este caso Camps fue absuelto en primera instancia y luego por el Supremo.

Rojas retomaba así un argumento expuesto antes por el propio Camps durante el interrogatorio del portavoz del PSOE, Artemi Rallo, a quien ha reprochado que el ahora presidente de la Generalitat Valenciana, el socialista Ximo Puig, fue quien firmó el recurso ante el Supremo, "obligó" a él y a su familia a tener que esperar "un año más" para confirmar su inocencia y, encima, todavía no le pagado las costas del proceso.

Camps también se ha quejado de que nadie le ha pedido "perdón" por todo aquello y en lo mismo ha abundado Rojas, quien se ha lamentado del "descrédito y el deshonor" sufrido por "un inocente". "Cuando se ataca el honor de las personas se ataca todo un sistema de vida y todo un pacto constitucional", ha remachado, exigiendo también "respeto" para "las siglas del PP".

"¿Era necesaria esta comparecencia de una persona que ya ha asumido su responsabilidad política y que ha sido declarada inocente en sentencia firme? Evidentemente, no. Esta comparecencia es un escalón más hacia el barro y hacia la ciénaga y nosotros no vamos a transitar por esa escalera"", ha concluido el miembro de la dirección del Grupo Popular, quien ha acusado a la oposición de pretender "aniliquilar" la presunción de inocencia.

UN "CORRUPTO" QUE SÓLO TIENE UN PISO

De su lado, Camps ha pedido disculpas si en algún momento no ha estado "a la altura" de la comisión, y ha agradecido el "tono" de los comisionados, aunque ha mantenido rifirrafes con algunos de ellos. Antes de irse ha proclamado que está "satisfecho y orgulloso" de todo lo que ha hecho en política, porque su "vocación" han sido siempre "las personas y España".

"Fíjense qué tipo de corrupto es el que viene aquí 16 años después de ser vicepresidente del Congreso con la misma única propiedad que entonces, un piso en pro indivisa con mi mujer", ha repetido al final de su comparecencia. "No sé de qué tipo de corrupción estamos hablando", ha apostillado.

Además, ha reiterado que "nadie" de su "gobierno" se "ha enriquecido nunca jamás" y que todos están siendo "investigados por irregularidades administrativas". Por lo mismo, ha deslizado, que el alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri.

"Ningún miembro de mi gobierno, ningún alto cargo, ni ningún miembro de mi partido se ha enriquecido. No lo habría permitido. Tengo la tranquilidad absoluta de no haber cometido, indicado o consentido ni una sola irregularidad. He manejado miles de millones de euros y ni uno solo fue desviado para enriquecerme a mí, mi familia o mi partido. Jamás, nunca, esa es mi tranquilidad y así es como puedo mirar a los 47 millones de españoles", ha proclamado en su alegato final ante la comisión.

SER ESPAÑOL, "LO MÁS GRANDE DEL PLANETA"

Después, en declaraciones a los medios de comunicación ha agradecido el trato que le han dispensado sus compañeros del PP que forman parte de este órgano, y ha dicho no estar sorprendido porque no había motivos para que le trataran de otra manera o no le "defendieran tanto". "Me he sentido siempre arropado por el PP, toda la vida", ha agregado.

Preguntado sobre si no le había molestado que los 'populares' se dirigieran a él como "ciudadano raso" y no como compañero, ha contestado que no, antes de añadir que hay mucha gente que "recorre el desierto o cruza el mar" para conseguir la ciudadanía española. "Ser ciudadano español es lo más grande que se puede ser en el planeta", ha zanjado, antes de irse a organizar, ha dicho, su "vida doméstica".