El PP renueva a 11 candidatos de las 20 capitales que no gobierna y repiten los 30 que son alcaldes

Archivo - El secretario general del PP, Miguel Tellado, durante una rueda de prensa. - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

Feijóo proclamará este sábado en Santiago a los 50 cabezas de lista a las alcaldías de provincia

A CORUÑA/MADRID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PP ha anunciado que en las elecciones municipales de 2027 renovará a 11 candidatos de las 20 capitales de provincia donde no gobierna y mantendrá a los 30 que son alcaldes. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, los presentará públicamente este sábado en un acto de proclamación en Santiago de Compostela y posará con ellos en una foto de familia.

En concreto, el PP ha cambiado a sus 'número uno' en Jaén, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Ávila, León, Palencia, Soria, Zamora, Girona, Vitoria y Ourense. La candidata de Murcia será la actual alcaldesa, Rebeca Pérez, que ocupa ese puesto desde el fallecimiento del anterior titular, José Ballesta.

Así lo han anunciado en A Coruña el presidente del Comité Electoral Nacional del PP, Diego Calvo, junto al secretario general del partido, Miguel Tellado, tras una reunión del órgano electoral del PP, que ha aprobado este viernes la lista de candidatos de las capitales de provincia de toda España para las elecciones municipales de 2027.

21 CANDIDATAS SERÁN MUJERES

Calvo ha recordado que en las elecciones de 2023, la formación pasó de gobernar en nueve a 30 capitales de provincia. "Aspiramos a lo máximo en las municipales de mayo, a gobernar en todas y cada una de ellas", ha recalcado.

En dichos comicios, según ha expuesto, van a repetir los 30 regidores que ya gobiernan, mientras que en las otras 20 renovarán 11 candidatos. "De un total de 50, 21 serán mujeres", ha destacado el también consejero gallego.

Una de las comunidades con más cambios es Castilla y León. Así, el PP ha renovado a cinco de los nueve candidatos a las alcaldías de las capitales de provincia de esta comunidad, con caras nuevas en Ávila, León, Palencia Soria y Zamora, mientras que repetirán quienes actualmente son los alcaldes de Burgos, Cristina Ayala; Salamanca, Carlos García Carbayo; Segovia, José Mazarías, y Valladolid, Jesús Julio Carnero.

En el caso de Galicia, continúan como aspirantes Miguel Lorenzo por A Coruña; María Elena Candía, en Lugo; Rafael Domínguez, en Pontevedra; y en Ourense, se estrena Ana Méndez.

"TODA ESPAÑA SE VESTIRÁ DE AZUL"

Por su parte, Tellado ha asegurado que el PP está "tremendamente preparado" para las municipales. "Con más ganas que nunca de servir a España y ganar a la izquierda" frente a un "socialismo desarbolado políticamente y desarticulado judicialmente", ha concretado. "Toda España se vestirá de azul", ha añadido.

En contraposición, ha asegurado que el Partido Socialista está "enfangando en batallas internas, a navajazo limpio en muchos de los territorios de nuestro país". Lo ha hecho tras citar varias causas judiciales, con especial hincapié en la de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, por "malversación y tráfico de influencias".

URGE A SÁNCHEZ ELECCIONES

Por otra parte, Tellado ha acusado al presidente del Gobierno de "bunkerizarse" por no convocar elecciones generales y "utilizar todos los resortes del poder para tratar de defenderse a sí mismo, a su familia, a su partido y a su gobierno".

Así, ha tildado la situación de "francamente grave" y ha insistido en que "lo que le conviene a España es que convoque elecciones lo antes posible".

Este sábado, día 18, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, participará en un acto en Santiago de presentación oficial de candidatos a las elecciones municipales que tendrán lugar en mayo de 2027. Será en la Cidade da Cultura a las 10.30 horas.