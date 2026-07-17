Listado de candidatos del PP en capitales de provincia: repiten 30 alcaldes y cambian 11 donde no gobiernan

Archivo - El presidente provincial del PP de A Coruña, Diego Calvo, el secretario general del PP, Miguel Tellado, durante la apertura de la 28 Interparlamentaria del PP, en el Palexco, a 10 de enero de 2026, en A Coruña, Galicia (España). - Gustavo de la Paz - Europa Press - Archivo
MADRID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Comité Electoral Nacional del PP ha aprobado este jueves los candidatos del partido a las capitales de provincia de toda España ante las elecciones municipales de 2027. Actualmente, de las 50 capitales de provincia, el PP gobierna en 30 y ahí repetirán los mismos candidatos.
Sin embargo, de las 20 capitales de provincia en las que no gobierna el PP, se renuevan para las próximas elecciones municipales 11 candidaturas. En concreto, el PP ha cambiado a sus 'número uno' en Jaén, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Ávila, León, Palencia, Soria, Zamora, Girona, Vitoria y Ourense.
La candidata de Murcia será la actual alcaldesa, Rebeca Pérez, que ocupa ese puesto desde el fallecimiento del anterior titular, José Ballesta. El ha destacado que 21 de las 50 candidaturas están encabezadas por mujeres, lo que representa el 42% del total.
Así lo han anunciado en A Coruña el presidente del Comité Electoral Nacional del PP, Diego Calvo, junto al secretario general del partido, Miguel Tellado, tras una reunión del órgano electoral del partido. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, los proclamará este sábado en Santiago de Compostela y posará con todos ellos en una foto de familia.
LISTADO DE CANDIDATOS DEL PP EN CAPITALES DE PROVINCIA
.- ALMERÍA MARÍA DEL MAR VÁZQUEZ AGÜERO
.- CÁDIZ BRUNO GARCÍA DE LEÓN
.- CÓRDOBA JOSÉ MARÍA BELLIDO ROCHE
.- GRANADA MARÍA FRANCISCA CARAZO VILLALONGA
.- HUELVA MARÍA DEL PILAR MIRANDA PLATA
.- JAÉN ISABEL AZAÑÓN RUBIO
.- MÁLAGA FRANCISCO DE LA TORRE PRADOS
.- SEVILLA JOSÉ LUIS SANZ RUIZ
.- HUESCA LORENA ORDUNA PONS
.- TERUEL MARÍA EMMA BUJ SÁNCHEZ
.- ZARAGOZA NATALIA CHUECA MUÑOZ
.- OVIEDO ALFREDO CANTELI FERNÁNDEZ
.- PALMA JAIME MARTÍNEZ LLABRÉS
.- LAS PALMAS HIPÓLITO ALEJANDRO SUÁREZ NUEZ
.- SANTA CRUZ CARMEN DOLORES PÉREZ PÉREZ
.- SANTANDER GEMA IGUAL ORTIZ
.- ALBACETE MANUEL RAMÓN SERRANO LÓPEZ
.- CIUDAD REAL FRANCISCO CAÑIZARES JIMÉNEZ
.- CUENCA BEATRIZ JIMÉNEZ LINUESA
.- GUADALAJARA ANA CRISTINA GUARINOS LÓPEZ
.- TOLEDO CARLOS VELÁZQUEZ ROMO
.- ÁVILA PATRICIA RODRÍGUEZ CALLEJA
.- BURGOS CRISTINA AYALA SANTAMARÍA
.- LEÓN DAVID FERNÁNDEZ MENÉNDEZ
.- PALENCIA VÍCTOR TORRES ALBILLO
.- SALAMANCA CARLOS MANUEL GARCÍA CARBAYO
.- SEGOVIA JOSÉ MAZARÍAS PÉREZ
.- SORIA JOSÉ MANUEL HERNANDO GARCÍA
.- VALLADOLID JESÚS JULIO CARNERO GARCÍA
.- ZAMORA ELVIRA VELASCO MORILLO
.- BARCELONA DANIEL SIRERA BELLÉS
.- GIRONA DANIEL RUIZ PÉREZ
.- LLEIDA XAVIER PALAU ALTARRIB
.- TARRAGONA MARÍA MERCÉ MARTORELL COMAS
.- MADRID JOSÉ LUÍS MARTÍNEZ-ALMEIDA NAVASQÜÉS
.- ALICANTE LUÍS JOSÉ BARCALA SIERRA
.- CASTELLÓN BEGOÑA CARRASCO GARCÍA
.- VALENCIA MARÍA JOSÉ CATALÁ VERDET
.- BADAJOZ IGNACIO GRAGERA BARRERA
.- CÁCERES RAFAEL ANTONIO MATEOS PIZARRO
.- MÉRIDA SANTIAGO AMARO BARRIL
.- A CORUÑA MIGUEL LORENZO TORRES
.- LUGO MARÍA ELENA CANDIA LÓPEZ
.- OURENSE ANA MÉNDEZ GIL
.- PONTEVEDRA RAFAEL DOMÍNGUEZ ARTIME
.- SANTIAGO BORJA VEREA FRAIZ
.- LOGROÑO CONRADO ESCOBAR LAS HERAS
.- PAMPLONA CARLOS GARCÍA ADANERO
.- BILBAO ESTHER MARTÍNEZ FERNÁNDEZ
.- DONOSTIA BORJA COROMINAS FISAS
.- VITORIA IÑAKI GARCÍA CALVO
.- MURCIA REBECA PÉREZ LÓPEZ