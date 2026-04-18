El PP reprocha a Sánchez sus "amenazas" por los pactos con Vox y le pregunta si rodeará parlamentos o usará a militares

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, durante un pleno en el Congreso de los Diputados, a 15 de abril de 2026, en Madrid (España). Pleno de control al Gobierno con preguntas e interpelaciones de la oposición centradas en corrupción, gestión de l - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Partido Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha reprochado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sus "amenazas" por asegurar que el Gobierno va a recurrir "con toda la fuerza del Estado" para defender los derechos y las libertades de los extremeños tras el acuerdo con Vox, a la vez que ha garantizado que en los ejecutivos autonómicos del PP "jamás habrá una ilegalidad" y ni "se atacará a la Constitución".

Muñoz ha calificado las afirmaciones de Sánchez, en una declaración ante los medios en la I Cumbre España-Brasil que se celebró este viernes en Barcelona, como "terribles", indicando que la izquierda "está soliviantada porque el PP va a gobernar muchas comunidades autónomas". Así, ha criticado que el jefe del Ejecutivo, sin leer el pacto en Extremadura, afirmase que utilizará "la fuerza del Estado" contra los acuerdos y se ha preguntado si es una bravuconada más o una "amenaza".

"Cuando habla de toda la fuerza del Estado, ¿exactamente, Pedro Sánchez, a qué se refiere? ¿A las Fuerzas Armadas? ¿A los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado?", ha cuestionado la portavoz parlamentaria en un coloquio del PP junto al alcalde de Leganés, Miguel Ángel Recuenco, en respuesta a las palabras de Sánchez, quien advirtió que el Ejecutivo recurrirá si PP y Vox trasladan este acuerdo que recoge "un recorte de derechos", especialmente en cuestión migratoria, a leyes autonómicas.

La portavoz del PP ha denunciado que la izquierda ya rodeó parlamentos en los gobiernos en los que no consiguió el poder, algo que la derecha "jamás" ha hecho. "La izquierda ha fletado autobuses para rodear parlamentos cuando no gobernaban. Entonces, ¿a qué se refiere Pedro Sánchez?", ha vuelto a plantear.

Muñoz ha censurado los "pocos valores democráticos" de la izquierda española que "cree que solo ellos pueden gobernar" y que el PP no puede llegar a acuerdos. Dicho esto, ha afeado los pactos del PSOE con Bildu, "los herederos de ETA", o con los independentistas "que han dado un golpe de Estado", con los que "han modificado el Código Penal bajando los delitos de malversación para que sus socios le apoyen".

"Tienen la caradura de criticar nuestros acuerdos. Que estén muy tranquilos. Donde gobierna el PP jamás habrá una ilegalidad y jamás se atacará a la Constitución", ha avisado Muñoz, quien ha avanzado que los 'populares' llegarán dentro de un año al Gobierno de España mientras la izquierda "ha elegido el camino de la agonía". "Esto no ha hecho más que empezar", ha vaticinado.

"SÁNCHEZ SE REÚNE CON GENTE QUE DEFIENDE DICTADURAS"

La portavoz parlamentaria del PP también se ha referido a las cumbres con líderes progresistas que se está celebrando este fin de semana en Barcelona, a la que han acudido, entre otros, el presidente brasileño Lula da Silva o la mexicana Claudia Sheinbaum. En su opinión, el jefe del Ejecutivo español se está reuniendo con dirigentes políticos "que está degradando la democracia en los países donde gobiernan" mientras dice que "defienden la democracia".

Al respecto, ha criticado la cumbre de Sánchez con países que, a juicio de Muñoz, defienden "dictaduras" como la de Venezuela con Nicolás Maduro, cuyas "políticas comunistas" han llevado al país a "un auténtico desastre".

Muñoz ha reivindicado el respaldo de los españoles a la líder opositora venezolana María Corina Machado, quien recibió el premio Nobel de la Paz por su lucha "en una dictadura terrible que le ha costado la vida a muchos venezolanos y el exilio a miles de personas".

"SÁNCHEZ TIENE QUE CAER"

La dirigente del PP ha insistido en que el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, que perdió las últimas elecciones, "era el Sánchez del Norte", a la vez que ha avisado que el presidente español "es el último populista" de Europa "que tiene que caer", incidiendo además en que no es capaz de aprobar los presupuestos generales del Estado.

Así, ha advertido de los ataques del Ejecutivo a la prensa o a los jueces, tras las críticas del ministro Félix Bolaños al juez Juan Carlos Peinado por el procesamiento a Begoña Gómez. "Es un linchamiento diario, personal y profesional. Quieren instalar el miedo en los jueces", ha avisado.

"Tenemos muchos ejemplos en la historia, de líderes que han pretendido salvar al pueblo del propio pueblo. Ya sabemos a dónde lleva este camino en el que está transitando el Gobierno de España", ha afirmado.