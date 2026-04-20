El PP respeta la actuación judicial en 'caso Kitchen' y marca distancias con Gobierno de Rajoy: "No estábamos por aquí"

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, durante la rueda de prensa posterior al Comité de Dirección del PP, a 20 de abril de 2026, en Madrid (España). - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha expresado este lunes su respeto a la actuación judicial en el 'caso Kitchen' y ha subrayado que, a diferencia de lo que hace el Gobierno de Pedro Sánchez, ni "cuestionará" ni "difamará" la labor de los jueces. Eso sí, ha marcado distancias con la actuación del Gobierno de Mariano Rajoy alegando que esta presunta operación parapolicial "sucedió hace cuatro legislaturas".

"Yo no sé lo que pasaba en el Gobierno hace cuatro legislaturas, sinceramente, no estábamos por aquí", ha declarado Tellado al ser preguntado por el presunto operativo parapolicial orquestado por el Ministerio de Interior del Gobierno de Mariano Rajoy para robar información sensible del extesorero del PP Luis Bárcenas sobre dirigentes del partido.

Precisamente, Bárcenas ha confirmado este lunes al tribunal de la Audiencia Nacional (AN) que juzga la 'Operación Kitchen' que le pidió a uno de sus compañeros de prisión "destruir" unos audios relacionados "con MR, que era Mariano Rajoy". Además, ha asegurado que su chófer tenía acceso a su teléfono y ha denunciado una "persecución tremenda" en prisión.

"RESPETAMOS LAS DECISIONES JUDICIALES"

Al ser preguntado por esas palabras de Bárcenas y si cree que el emxinistro del Interior Jorge Fernández Díaz es inocente, Tellado ha afirmado que el PP de Feijóo no sabe lo que "pasaba" en el Gobierno de España "hace cuatro legislaturas" porque no estaba "por aquí". Feijóo llegó a la presidencia del PP en abril de 2022 tras la profunda crisis interna que acabó con el liderazgo de Pablo Casado.

"Lo que sí sé es que el Supremo y la Audiencia Nacional están investigando lo que ha pasado en este Gobierno, en esta legislatura y también en la anterior", ha señalado, aludiendo a los casos de presunta corrupción que afectan al Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Tellado ha subrayado que el PP "respeta todas las decisiones judiciales, a diferencia del Gobierno de España", recalcando que no va a encontrar ningún miembro de la cúpula del Partido Popular "cuestionando", "insultando" o "difamando" a los jueces.

"NI SÁNCHEZ ES FILESA NI FEIJÓO ES LA KITCHEN"

"También le digo, ni Sánchez es Filesa, ni Feijóo es la Kitchen", ha manifestado. Eso sí, ha dicho que el actual jefe del Ejecutivo sí que es "responsable directo" del 'caso mascarillas" y del caso que afecta a su esposa Begoña Gómez o a su hermano David Sánchez.

Es más, el secretario general del PP ha dicho que Sánchez también es "responsable directo del caso Leire, del caso Cerdán, de Servinabar, del caso de amaño de las primarias, del rescate de Europa y del de Plus Ultra".

Al ser preguntado de nuevo si el PP tiene alguna opinión sobre lo que está juzgando en la Audiencia Nacional sobre la 'operación Kitchen', Tellado ha reiterado que su formación "respeta la actuación judicial". "Y poco más puedo decirle de algo que ha sucedido hace ya cuatro legislaturas", ha resaltado.

COMPARECENCIA DE MONTERO EN LA COMISIÓN DE LA SEPI

Por otra parte, Tellado ha aludido a la comparecencia de la exvicepresidenta del Gobierno y candidata socialista a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, en la comisión de investigación sobre la gestión de la SEPI en el Senado. A su juicio, ha reconocido en el Senado que aprobó los rescates de Air Europa y Plus Ultra sin mirar un solo informe y sin leerlos.

El número dos del PP ha acusado a la exvicepresidenta del Gobierno de haber convertido la SEPI en un "nido de corrupción", con "presuntos amaños de contratos" y con un papel clave en los rescates de Plus Ultra y Air Europa.

"Parece que la mujer más poderosa de España para lo que sí desplegó su poder fue para rebajar los controles de su Ministerio para favorecer los intereses de la familia de Sánchez y de Zapatero", ha señalado.

Tellado ha situado a Montero en el centro de "todos los escándalos" que rodean al Gobierno de Sánchez y ha subrayado que ha aceptado la orden de su jefe de "ir a morir" políticamente a Andalucía. "Montero es corrupción, como lo es también Sánchez, y pronto va a comprobar lo que piensan los andaluces al respecto", ha indicado, en referencia a las elecciones autonómicas del 17 de mayo.